Во 2-м сезоне сериала «Леди Баг и Супер-кот» Париж готовится к Рождеству. Адриану впервые предстоит провести этот праздник без матери. В Сочельник он ссорится с отцом и сбегает из дома, перевоплотившись в Кота Нуара. Все беспокоятся за парня, опасаясь, что он может столкнуться с серьезными проблемами один на один, ведь по городу рыщет злодей Ястребиный Мотылек. Но разыскать и спасти Анриана способна только Маринетт. Она надевает костюм Леди Баг и отправляется на поиски приключений. В этом сезоне напарникам предстоит познакомиться с Сантой, спасти последнего Хранителя чудес и наладить непростые отношения с одноклассниками.