Miraculous: Les aventures de Ladybug et Chat Noir season 2 watch online

Miraculous: Les aventures de Ladybug et Chat Noir season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Miraculous: Les aventures de Ladybug et Chat Noir Seasons Season 2

Miraculous: Les aventures de Ladybug et Chat Noir 6+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 26 October 2017
Production year 2017
Number of episodes 25
Runtime 9 hours 10 minutes
"Miraculous: Les aventures de Ladybug et Chat Noir" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Леди Баг и Супер-кот» Париж готовится к Рождеству. Адриану впервые предстоит провести этот праздник без матери. В Сочельник он ссорится с отцом и сбегает из дома, перевоплотившись в Кота Нуара. Все беспокоятся за парня, опасаясь, что он может столкнуться с серьезными проблемами один на один, ведь по городу рыщет злодей Ястребиный Мотылек. Но разыскать и спасти Анриана способна только Маринетт. Она надевает костюм Леди Баг и отправляется на поиски приключений. В этом сезоне напарникам предстоит познакомиться с Сантой, спасти последнего Хранителя чудес и наладить непростые отношения с одноклассниками.

Series rating

7.6
Rate 57 votes
7.5 IMDb
"Miraculous: Les aventures de Ladybug et Chat Noir" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
The Collector
Season 2 Episode 1
26 October 2017
Doudou Vilain
Season 2 Episode 2
27 October 2017
Audimatrix
Season 2 Episode 3
29 October 2017
La Befana
Season 2 Episode 4
30 October 2017
Riposte
Season 2 Episode 5
1 November 2017
Robustus
Season 2 Episode 6
3 November 2017
Gigantitan
Season 2 Episode 7
26 November 2017
Dark Owl
Season 2 Episode 8
10 December 2017
Glaciator
Season 2 Episode 9
14 January 2018
Sapotis
Season 2 Episode 10
21 January 2018
Gorizilla
Season 2 Episode 11
13 May 2018
Captain Hardrock
Season 2 Episode 12
20 May 2018
Zombizou
Season 2 Episode 13
27 May 2018
Syren
Season 2 Episode 14
3 June 2018
Rossignoble
Season 2 Episode 15
10 June 2018
Troublemaker
Season 2 Episode 16
17 June 2018
Anansi
Season 2 Episode 17
23 September 2018
Sandboy
Season 2 Episode 18
30 September 2018
Reverser
Season 2 Episode 19
7 October 2018
Frozer
Season 2 Episode 20
14 October 2018
Style Queen (Queen's Battle - Part 1)
Season 2 Episode 21
21 October 2018
Queen Wasp (Queen's Battle - Part 2)
Season 2 Episode 22
21 October 2018
Malediktator (Queen's Battle - Part 3)
Season 2 Episode 23
28 October 2018
Catalyst (The Day of the Heroes - Part 1)
Season 2 Episode 24
21 October 2018
Mayura (The Day of the Heroes - Part 2)
Season 2 Episode 25
29 October 2018
