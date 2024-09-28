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Постер сериала Спираль
Постер сериала Спираль
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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2 постера
Киноафиша Сериалы Спираль

Спираль (2024 - …)

Uzumaki 18+
Год выпуска 2024
Страна Япония/США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 30 минут
Телеканал Adult Swim
Продолжительность сериала 2 часа 0 минут

О чем сериал

Действие происходит в небольшом городке, затерянном в горах. Над ним сгустились тучи. Ни обитатели этого места, ни главная героиня Кириэ Госима не понимают этого. Первым догадываться, что что-то не так, начинает юноша Кириэ — Сюити Сайто. Он понимает, что над городком навис символ — удзумаки, таинственная форма мироздания. Сначала она проявляется в деталях: ракушки, завитки трав, водовороты в водоеме, вихри в небесах. Затем её власть увеличивается, и символ спирали появляется на коже людей, поглощая их мысли.

Спираль - тизер первого сезона №2
Спираль  тизер первого сезона №2
В ролях
В ролях
Мария Исэ
Тацумару Татибана
Хатано Ватару
Синъитиро Мики
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Сезоны
Спираль - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 4 эпизода
 
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