Действие происходит в небольшом городке, затерянном в горах. Над ним сгустились тучи. Ни обитатели этого места, ни главная героиня Кириэ Госима не понимают этого. Первым догадываться, что что-то не так, начинает юноша Кириэ — Сюити Сайто. Он понимает, что над городком навис символ — удзумаки, таинственная форма мироздания. Сначала она проявляется в деталях: ракушки, завитки трав, водовороты в водоеме, вихри в небесах. Затем её власть увеличивается, и символ спирали появляется на коже людей, поглощая их мысли.