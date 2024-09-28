Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Спираль 2024, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Спираль
Киноафиша Сериалы Спираль Сезоны Сезон 1

Uzumaki
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 сентября 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 4
Продолжительность сезона 2 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Спираль»

В 1-м сезоне сериала «Спираль» события разворачиваются в маленьком городке, который охвачен проклятием. Однако долгое время местным жителям остается невдомек, что происходит на самом деле. Кириэ — Сюити Сайто первым замечает довлеющий над городом знак. Это не дух или чудовище, а некая спираль, таинственная гипнотическая форма мира. Сначала она проявляется в ракушках, завитках травы, водоворотах в озере. Постепенно, наращивая силы и власть, символ спирали проступает на телах, подчиняя себе разум людей. Сумасшествие распространяется по городу, и его обитатели постепенно оказываются вовлечены в бесконечный круговорот спирали…

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.4 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Спираль График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
28 сентября 2024
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
5 октября 2024
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
12 октября 2024
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
19 октября 2024
График выхода всех сериалов
Новый монстр в сериале «Чужой: Земля» — и это вовсе не ксеноморф и не Оцеллус: кто такой Кирш и почему он страшнее Дэвида
Почему Арагорн просто не уничтожил орков с помощью армии мертвецов? У этого ляпа есть разумное объяснение
Неужели это правда? 7 сезон «Трона, отмеченного богом» (с рейтингом на КП 9,1) получил дату выхода — ждать долго, но оно того стоит
«А зори здесь тихие» — классика СССР, но был и другой проект: фильм с рейтингом 8.1 при участии Warner Bros — даже мелькнул молодой Кеосаян
«Долгую прогулку» сейчас все вычислят: а вы взгляните на 5 других экранизаций Кинга — и вспомните название романа (тест)
«Очень красочный, с хорошим сюжетом»: этот российский мульт с рейтингом 7.9 признали лучшим в Китае — идет по пятам «Красного шелка»
Белый халат, стетоскоп и немного романтики: сможете вспомнить 5 фильмов СССР по кадрам с медсёстрами? (тест)
Не отпускают до последней минуты: 6 забытых фильмов-катастров из СССР — почти у каждого рейтинг не ниже 7.1
«Сделал меньше всех»: Толкин назвал самого «бесполезного» героя «Властелина колец» — многие фанаты не согласятся
Две девицы под окном: сможете вспомнить фильм СССР по кадру с парой героинь? (тест)
«Последнее дело»: почему ремейки «Бандитского Петербурга» и «Москва слезам не верит» не станут шедеврами — объяснил звезда «Мастера и Маргариты»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше