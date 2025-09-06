Меню
Получил «Эмми» и знак качества от Мартина: лишь этот сериал сочли достойным звания «Замены "Игры престолов"»
Скандалы, интриги, расследования и борьба за власть.
6 сентября 2025 18:07
18 премий «Эмми» и 9 млн зрителей за 3 дня: «Сегун» наконец получит 2-ой сезон — правда, на дату запуска больно смотреть
Фанаты, держитесь — придется проявить выдержку покруче, чем у самураев.
5 мая 2025 18:36
«Пришлось выключить»: считали «Сёгун» идеальной заменой «Игры престолов»? У автора оригинального сериала совсем другое мнение
Режиссеру кажется, что прошлогодняя новинка чересчур уж сложная.
20 февраля 2025 17:38
Те же яйца, только с сегунами: в Японии сняли «убийцу» корейской «Игры в кальмара» от Netflix
Первый кадр уже есть и, скажем честно, интригует.
12 февраля 2025 15:13
Что, если? В США назвали 5 лучших сериалов про альтернативную историю всех времен, и без СССР не обошлось
Победителя угадаете в два счета, а вот в остальном сюрпризов хватает.
9 февраля 2025 19:05
«Дом Дракона» побил очередной рекорд в 2024 году — правда, в этот раз создатели сериала вряд ли будут радоваться
Хитовый сериал от HBO заполучил столько внимания не самым честным способом.
6 января 2025 12:19
Google назвал десятку самых трендовых шоу года (спойлер: «Дом Дракона» даже не в топ-5)
Но в топ-10 раскритикованный сиквел «Игры престолов» все-таки попал.
11 декабря 2024 18:07
4 российских сериала для вечера после работы — если ищете простое, смешное, но не тупое (рейтинги отличные)
Если бы все показали в фильмах, то «Властелин колец» шел бы годами: как долго Гэндальф искал Кольцо Всевластия?
Этот детективный сериал Netflix уже покорил 75 000 000 зрителей: напряжение растет как снежный ком, а финал бьет как молот
Не стал Джоуи — зато оказался в DC: в «Друзьях» мог сыграть другой популярный актер — он даже дошел до финальных проб
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
5 российских фильмов в 2025 году собрали больше миллиарда в прокате, и лишь один зарубежный «пробил» 400 миллионов — угадаете 6/6?
