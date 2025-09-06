Получил «Эмми» и знак качества от Мартина: лишь этот сериал сочли достойным звания «Замены "Игры престолов"»

Прошло уже шесть лет с момента финала «Игры престолов», а ни один проект так и не смог заполнить пустоту, оставленную сериалом HBO. Ни «Дом дракона», ни амбициозные «Кольца власти» Amazon, ни даже дорогущее «Колесо времени» не смогли стать культурным феноменом масштаба экранизации романа Джорджа Мартина.

И только «Сёгун» от FX и Hulu сумел приблизиться к этому уровню — и даже превзойти оригинал в некоторых аспектах.

«Сёгун» и Джордж Р. Р. Мартин

Создатель «Песни льда и пламени» Джордж Р. Р. Мартин открыто заявил, что был впечатлён сериалом:

«“Сёгун” — превосходен. Каждый аспект постановки, актёрской игры и сценария выполнен на высочайшем уровне», — написал автор.

Неудивительно: роман Джеймса Клавелла вдохновлял Мартина ещё в 1970-х, и влияние «Сёгуна» заметно в ранних книгах цикла. Сложные политические интриги, игра за власть, борьба кланов, моральные дилеммы — всё это роднит два произведения.

«Эмми» и смена власти

В 2024 году «Сёгун» получил премию «Эмми» за лучший драматический сериал, оставив позади не только «Дом дракона», но и признанных гигантов вроде «Наследников» и «Короны». Ирония в том, что впервые за 14 лет проект по вселенной Мартина вообще не попал в эту номинацию.

Это стало символом культурного сдвига: зрителям по-прежнему нужна большая историческая драма, но уже без драконов и магии.

Почему «Сёгун» — это новые «Игры»

Сериал впечатляет масштабом и вниманием к деталям. Здесь нет фэнтезийных элементов, но интрига и размах напоминают лучшие сезоны HBO-шедевра. «Сёгун» — это история о политике, предательстве, жестокости и власти.

И судя по рейтингам и премиям, именно он сегодня претендует на титул главного наследника «Игры престолов». Учитывая, что второй сезон уже запущен в работу, создатели и сами это понимают.

18 премий «Эмми» и 9 млн зрителей за 3 дня: «Сегун» наконец получит 2-ой сезон — правда, на дату запуска больно смотреть.