TV Shows
Получил «Эмми» и знак качества от Мартина: лишь этот сериал сочли достойным звания «Замены "Игры престолов"»
Скандалы, интриги, расследования и борьба за власть.
6 September 2025 18:07
18 премий «Эмми» и 9 млн зрителей за 3 дня: «Сегун» наконец получит 2-ой сезон — правда, на дату запуска больно смотреть
Фанаты, держитесь — придется проявить выдержку покруче, чем у самураев.
5 May 2025 18:36
«Пришлось выключить»: считали «Сёгун» идеальной заменой «Игры престолов»? У автора оригинального сериала совсем другое мнение
Режиссеру кажется, что прошлогодняя новинка чересчур уж сложная.
20 February 2025 17:38
Те же яйца, только с сегунами: в Японии сняли «убийцу» корейской «Игры в кальмара» от Netflix
Первый кадр уже есть и, скажем честно, интригует.
12 February 2025 15:13
Что, если? В США назвали 5 лучших сериалов про альтернативную историю всех времен, и без СССР не обошлось
Победителя угадаете в два счета, а вот в остальном сюрпризов хватает.
9 February 2025 19:05
«Дом Дракона» побил очередной рекорд в 2024 году — правда, в этот раз создатели сериала вряд ли будут радоваться
Хитовый сериал от HBO заполучил столько внимания не самым честным способом.
6 January 2025 12:19
Google назвал десятку самых трендовых шоу года (спойлер: «Дом Дракона» даже не в топ-5)
Но в топ-10 раскритикованный сиквел «Игры престолов» все-таки попал.
11 December 2024 18:07
