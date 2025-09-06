Menu
Статьи о сериале «Shōgun»

Статьи о сериале «Shōgun»
Получил «Эмми» и знак качества от Мартина: лишь этот сериал сочли достойным звания «Замены "Игры престолов"»
Получил «Эмми» и знак качества от Мартина: лишь этот сериал сочли достойным звания «Замены "Игры престолов"» Скандалы, интриги, расследования и борьба за власть.
6 September 2025 18:07
18 премий «Эмми» и 9 млн зрителей за 3 дня: «Сегун» наконец получит 2-ой сезон — правда, на дату запуска больно смотреть
18 премий «Эмми» и 9 млн зрителей за 3 дня: «Сегун» наконец получит 2-ой сезон — правда, на дату запуска больно смотреть Фанаты, держитесь — придется проявить выдержку покруче, чем у самураев.
5 May 2025 18:36
Кадры из сериалов «Сёгун» и «Игра престолов»
«Пришлось выключить»: считали «Сёгун» идеальной заменой «Игры престолов»? У автора оригинального сериала совсем другое мнение Режиссеру кажется, что прошлогодняя новинка чересчур уж сложная.
1 comment
20 February 2025 17:38
Те же яйца, только с сегунами: в Японии сняли «убийцу» корейской «Игры в кальмара» от Netflix
Те же яйца, только с сегунами: в Японии сняли «убийцу» корейской «Игры в кальмара» от Netflix Первый кадр уже есть и, скажем честно, интригует.
12 February 2025 15:13
О войне, космосе и не только
Что, если? В США назвали 5 лучших сериалов про альтернативную историю всех времен, и без СССР не обошлось Победителя угадаете в два счета, а вот в остальном сюрпризов хватает.
9 February 2025 19:05
Эмма Д'Арси в сериале «Дом Дракона»
«Дом Дракона» побил очередной рекорд в 2024 году — правда, в этот раз создатели сериала вряд ли будут радоваться Хитовый сериал от HBO заполучил столько внимания не самым честным способом.
6 January 2025 12:19
Google назвал десятку самых трендовых шоу года (спойлер: «Дом Дракона» даже не в топ-5)
Google назвал десятку самых трендовых шоу года (спойлер: «Дом Дракона» даже не в топ-5) Но в топ-10 раскритикованный сиквел «Игры престолов» все-таки попал.
11 December 2024 18:07
