Ждали вторую часть «Дни Сакамото» в 2026-м? Не надейтесь – переносится сразу на 2 года, спасибо «Сегуну»

11 декабря 2025 20:32
Всем ожидающим лайв-экшена – желаем терпения, а фанатам аниме – вдвойне.

Хотя дата выхода первой части лайв-экшен дилогии «Дни Сакамото» уже известна – 19 апреля 2026 года, со второй частью возникла неожиданная задержка. Причиной переноса стал не технический сбой, а головокружительный успех одного из актёров.

Рен Мегуро, исполнитель главной роли Таро Сакамото, присоединился к касту второго сезона масштабного исторического сериала «Сёгун». Этот глобальный проект требует полного погружения и долгого съёмочного графика, что физически не позволяет актёру параллельно работать над фильмом о скуфе-киллере.

Таким образом, выход второй части лайв-экшена, изначально запланированный на 2026 год, сместился, по слухам, аж на 2027 год. Создателям придётся подстраивать рабочий график под востребованного актёра.

Что касается продолжения оригинального аниме, то здесь пока царит полная тишина. Все силы, судя по всему, брошены на киноадаптацию. Поклонникам остаётся ждать апреля 2026-го, чтобы увидеть, как Рен Мегуро воплотит на экране легендарного и неподражаемого Сакамото.

Фото: Кадр из фильма «Дни Сакамото» (2026), аниме-сериала «Дни Сакамото» (2025)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
