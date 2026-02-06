Начались съемки 2-го сезона «Сегуна»: к касту присоединится звезда «Убить Билла» – вот когда ждать премьеру

Оповещения от Киноафиши
6 февраля 2026 09:40
Перед командой сериала, выигравшего 14 «Эмми», стоит непростая задача.

После оглушительного успеха «Сёгуна» телеканал FX официально дал зелёный свет и начал съёмки второго сезона. Продолжение перенесёт зрителей в Японию спустя целое десятилетие после событий финала первого сезона.

Это очень смелое, хоть и ожидаемое решение, поскольку оригинальный роман Джеймса Клавелла, который лёг в основу первой части, был экранизирован полностью. Теперь создателям предстоит самостоятелньо разработать сценарий и при этом не ударить в грязь лицом.

К слову, разработкой шоураннеры занимаются совместно с Микаэлой Клавелл, дочерью писателя, так что, скорее всего, всё будет в духе первоисточника. Авторы анонсируют сюжет как «масштабную и неожиданную историю любви».

Согласитесь, интригует?

Каст останется тот же, но присоединятся и новые лица. Среди них даже есть Дзюн Кунимура, сыгравший Танаку, босса якудза в «Убить Билла» и работавший над озвучкой в полнометражном фильме «Мальчик и Птица» Хаяо Миядзаки.

Премьера второго сезона намечена на начало 2027 года, что дает создателям время для тщательной проработки деталей. Успех первого сезона установил высокую планку, о чём красноречиво говорят его достижения:

Награда / Рейтинг Результат
Рейтинг на Rotten Tomatoes 99% от критиков / 85% от аудитории
Премия «Эмми» 18 наград, включая «Лучший драматический сериал»
Премия Critics Choice Awards 4 награды, вновь включая «Лучший драматический сериал»
Глобальное признание Сериал стал одним из самых просматриваемых в истории FX/Hulu
Фото: Кадр из сериала «Сегун»
Ольга Назарова
