Начались съемки 2-го сезона «Сегуна»: к касту присоединится звезда «Убить Билла» – вот когда ждать премьеру

После оглушительного успеха «Сёгуна» телеканал FX официально дал зелёный свет и начал съёмки второго сезона. Продолжение перенесёт зрителей в Японию спустя целое десятилетие после событий финала первого сезона.
Это очень смелое, хоть и ожидаемое решение, поскольку оригинальный роман Джеймса Клавелла, который лёг в основу первой части, был экранизирован полностью. Теперь создателям предстоит самостоятелньо разработать сценарий и при этом не ударить в грязь лицом.
К слову, разработкой шоураннеры занимаются совместно с Микаэлой Клавелл, дочерью писателя, так что, скорее всего, всё будет в духе первоисточника. Авторы анонсируют сюжет как «масштабную и неожиданную историю любви».
Согласитесь, интригует?
Каст останется тот же, но присоединятся и новые лица. Среди них даже есть Дзюн Кунимура, сыгравший Танаку, босса якудза в «Убить Билла» и работавший над озвучкой в полнометражном фильме «Мальчик и Птица» Хаяо Миядзаки.
Премьера второго сезона намечена на начало 2027 года, что дает создателям время для тщательной проработки деталей. Успех первого сезона установил высокую планку, о чём красноречиво говорят его достижения:
|Награда / Рейтинг
|Результат
|Рейтинг на Rotten Tomatoes
|99% от критиков / 85% от аудитории
|Премия «Эмми»
|18 наград, включая «Лучший драматический сериал»
|Премия Critics Choice Awards
|4 награды, вновь включая «Лучший драматический сериал»
|Глобальное признание
|Сериал стал одним из самых просматриваемых в истории FX/Hulu