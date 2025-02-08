Субстанция успеха: 8 идеальных актерских перевоплощений 2024 года2024 год выдался урожайным и на масштабные исторические проекты, и на независимые малобюджетные фильмы, которые прогремели на фестивалях и получили неожиданную популярность. Подводя итоги, вспоминаем 8 самых ярких актерских работ 2024 года, которые высоко оценили критики и зрители.
10 сериалов, которые очень точно показывают разные культурыКино — универсальный способ переместиться в любое место планеты, не выходя из дома. А еще — уникальная возможность отправиться на машине времени в прошлое и изучить, как и чем жили наши предшественники. Рассказываем, какие сериалы познакомят вас с культурой разных стран и эпох.