Новости о сериале «Сегун»

Вся информация о сериале
Объявлены победители премии Critics Choice Awards 2025
Объявлены победители премии Critics Choice Awards 2025 Голливудские кинокритики признали лучшим фильмом года «Анору».
8 февраля 2025 19:20
Объявлены лауреаты «Золотого глобуса» 2025
Объявлены лауреаты «Золотого глобуса» 2025 Персональные награды получили Деми Мур, Эдриан Броуди, Джоди Фостер, Колин Фаррелл и другие артисты.
6 января 2025 18:22
Субстанция успеха: 8 идеальных актерских перевоплощений 2024 года
Субстанция успеха: 8 идеальных актерских перевоплощений 2024 года 2024 год выдался урожайным и на масштабные исторические проекты, и на независимые малобюджетные фильмы, которые прогремели на фестивалях и получили неожиданную популярность. Подводя итоги, вспоминаем 8 самых ярких актерских работ 2024 года, которые высоко оценили критики и зрители.
4 декабря 2024 10:03
«Сегун» и «Медведь» стали лидерами по количеству побед на «Эмми» 2024
«Сегун» и «Медведь» стали лидерами по количеству побед на «Эмми» 2024 Также награды получили «Хитрости» и «Олененок».
17 сентября 2024 10:03
10 сериалов, которые очень точно показывают разные культуры
10 сериалов, которые очень точно показывают разные культуры Кино — универсальный способ переместиться в любое место планеты, не выходя из дома. А еще — уникальная возможность отправиться на машине времени в прошлое и изучить, как и чем жили наши предшественники. Рассказываем, какие сериалы познакомят вас с культурой разных стран и эпох.  
29 июля 2024 12:00
«Сегун», «Медведь», Fallout: объявлены номинанты на «Эмми» 2024
«Сегун», «Медведь», Fallout: объявлены номинанты на «Эмми» 2024 В числе фаворитов также «Убийства в одном здании», «Настоящий детектив» и «Корона».
18 июля 2024 16:13
«Сегун» получит второй сезон
«Сегун» получит второй сезон Изначально проект задумывался как мини-сериал, но популярность шоу побудила создателей взяться за продолжение.
13 мая 2024 14:16
10 самых обсуждаемых сериалов 2024 года, которые можно посмотреть за долгие выходные
10 самых обсуждаемых сериалов 2024 года, которые можно посмотреть за долгие выходные Долгожданная экранизация Fallout, мрачный триллер с Эндрю Скоттом и самый обсуждаемый российский детектив года.
2 мая 2024 10:00
Хироюки Санада и Космо Джарвис сражаются против общих врагов в трейлере экшен-сериала «Сегун»
Хироюки Санада и Космо Джарвис сражаются против общих врагов в трейлере экшен-сериала «Сегун» Зрелище в духе «Игры престолов» с интригами, предательствами и борьбой за власть.
12 февраля 2024 10:48
