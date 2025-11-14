«Событие в сериальном мире»: дата выхода 2-го сезона «Сегуна» больше не тайна за семью печатями — все-таки показали еще не все

«Сегун» произвел фурор так, что его сразу прозвали японской «Игрой престолов». Первый сезон закрылся в апреле 2024-го, взял рекордные 18 «Эмми», собрал безумные рейтинги.

Логично, что разговоры о продолжении начались почти сразу. Теперь все официально: второй сезон запускают в производство в январе 2026 года.

Сценарий пишут с нуля

Авторы не тянут интригу: действие продолжения перенесут на десять лет вперед от финала первого сезона. История снова будет крутиться вокруг английского штурмана Джона Блэкторна, попавшего в Японию в эпоху междоусобиц.

Только теперь сценаристы идут вслепую — роман Джеймса Клавелла полностью экранизировали, а у второго сезона литературной базы нет.

Шоураннеры Джастин Маркс и Рэйчел Кондо признались, что придумывают все с нуля, но работают аккуратно: консультируются с наследниками Клавелла и подглядывают в другие книги его «Азиатской саги». Так что часть идей может кочевать именно оттуда.

Из актеров к ролям вернутся Фуми Никайдо, Синносукэ Абэ, Хирото Канаи, Ёрико Догути и другие участники первого сезона. То, что продолжением будет оригинальным, пугает и привлекает фанатов больше всего: никто не знает, что сценаристы могут придумать. Может получиться как суперинтересная новая история, так и суперпровальная, которую не хотелось бы видеть в столь успешном проекте.

Когда ждать премьеру? Если без задержек, ориентир — конец 2026 года, но куда реалистичнее выглядит 2027-й с учетом размаха и масштабов. В США сериал покажут на FX и в онлайн-кинотеатре Hulu, международная премьера пройдет на Disney+. С такой базой и такой командой у «Сегуна» есть все шансы повторить тот триумф первого сезона.

Однозначно, «Сегун» — это событие в сериальном мире. Будь все сериалы такими, пришлось бы отменить компьютерные игры за ненадобностью, — говорили зрители.

