Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи 18 «Эмми» и 99% свежести: этот сериал с рейтингом 8.6 не зря окрестили японской «Игрой престолов» – второй сезон не за горами

18 «Эмми» и 99% свежести: этот сериал с рейтингом 8.6 не зря окрестили японской «Игрой престолов» – второй сезон не за горами

13 ноября 2025 12:19
18 «Эмми» и 99% свежести: этот сериал с рейтингом 8.6 не зря окрестили японской «Игрой престолов» – второй сезон не за горами

Продолжение будет уникальным, ведь создателям придется многое поменять.

Сериал «Сёгун» – вторая экранизация романа Джеймса Клавелла (первая была снята еще в 1980 году). Премьера первой серии состоялась 27 февраля 2024 года, и сериал мгновенно покорил и зрителей, и критиков.

Триумф «Сёгуна» был закреплен на церемонии «Эмми», где проект стал настоящим фаворитом: он получил 25 номинаций и одержал победу в 18 из них.

Рейтинги проекта говорят сами за себя: на Rotten Tomatoes «Сёгун» обладает феноменальными 99% «свежести», а на IMDb его оценка составляет 8.6. Критики и зрители осыпали сериал хвалебными рецензиями.

Вот лишь несколько примеров:

«Сериалу удавалось удерживать интерес с самого начала, поскольку он сразу же задал жёсткий тон. Более того, сами персонажи были великолепны, потому что все они были многогранны и последовательны в своих мотивах. Политические интриги были отлично прописаны. В целом этот сериал – один из великих. Прям японская "Игра престолов"»,

«Это настоящий триумф в мире телесериалов, великолепное и глубоко погружающее зрелище, в котором эпический размах идеально сочетается с интимной личной драмой. Редко когда сериалу удаётся так легко балансировать между исторической достоверностью, мощной актёрской игрой и эмоциональной глубиной»,

«Без сомнения, один из лучших сериалов, что я видел. Это настоящая японская "Игра престолов". Отдельно хочу похвалить операторскую работу – некоторые кадры просто сносили голову. Создаётся полное ощущение, что смотришь полнометражное кино, а не телесериал с Hulu».

Будущее «Сёгуна»: долгожданные новости о втором сезоне

После такого оглушительного успеха фанаты с нетерпением ждали новостей о продолжении. Ожидалось, что второй сезон может выйти в начале 2026 года.

Однако долгое время информация отсутствовала, и причина была очевидна: роман Клавелла был экранизирован полностью. Создатели стояли перед сложным выбором: стоит ли выдумывать дальнейшую историю и куда двигать сюжет?

18 «Эмми» и 99% свежести: этот сериал с рейтингом 8.6 не зря окрестили японской «Игрой престолов» – второй сезон не за горами

Но теперь официально подтверждено, что съемки второго сезона начнут в январе 2026 года. С одной стороны радует, а с другой – ждать выхода свежей части придется ещё долго. Но зато начало положено.

О чем будет второй сезон «Сёгун»

Создатели сериала приняли смелое, но логичное решение: второй сезон перенесет зрителей на десять лет вперед от финала первого сезона. Это значит, что мы увидим мир «Сёгуна» и его героев в новой эпохе, когда последствия их прошлых решений и битв уже отпечатались в их судьбах и в самой Японии.

В центре повествования по-прежнему будет оставаться английский штурман Джон Блэкторн, чья судьба неразрывно связана с этой землей. Напомним, он оказался в феодальной Японии XVII века в самый разгар кровавых междоусобных войн за власть, став чужаком, который кардинально изменил расстановку сил.

Поскольку оригинальный роман Джеймса Клавелла был полностью экранизирован в первом сезоне, сценаристам предстоит огромная работа. Они будут писать совершенно оригинальную историю, не опирающуюся на литературную основу.

18 «Эмми» и 99% свежести: этот сериал с рейтингом 8.6 не зря окрестили японской «Игрой престолов» – второй сезон не за горами

Это означает, что зрителей ждут непредсказуемые повороты, новые политические интриги и развитие персонажей, которое придумала специально для сериала команда сценаристов. По сути, это будет прямое продолжение известной нам истории, но уже в формате абсолютно нового произведения.

Кто в ролях

Поклонников сериала также порадует новость о том, что из первого сезона к своим ролям вернутся звездные актеры, включая Фуми Никайдо, Синносукэ Абэ, Хирото Канаи, Ёрико Догути и других. Это значит, что мы снова увидим любимых персонажей в новом витке истории.

Ранее мы писали: Второму сезону «Чужой: Земля» быть — FX официально продлил сериал: он будет сильно отличаться от первого

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Рыцарь семи королевств» наконец-то закроет сюжетную дыру вселенной «Игры престолов»: «Дом дракона» пытался, но сделал только хуже «Рыцарь семи королевств» наконец-то закроет сюжетную дыру вселенной «Игры престолов»: «Дом дракона» пытался, но сделал только хуже Читать дальше 10 декабря 2025
«Серсея сияет, в остальном – мусор»: «Покинутые» должны были стать «Игрой престолов» для Netflix, но зрителям тошно уже на 1 серии «Серсея сияет, в остальном – мусор»: «Покинутые» должны были стать «Игрой престолов» для Netflix, но зрителям тошно уже на 1 серии Читать дальше 7 декабря 2025
Микс «Сегуна» и «Игры в кальмара»: сериалу «Икусагами: Последний самурай» уверенно ставят 100% на RT – но не все знают, по какой манге его сняли Микс «Сегуна» и «Игры в кальмара»: сериалу «Икусагами: Последний самурай» уверенно ставят 100% на RT – но не все знают, по какой манге его сняли Читать дальше 11 декабря 2025
«Добро пожаловать в Дерри» подходит к финалу — 8 серия решит судьбу сериала: записываем дату премьеры (будет жарко) «Добро пожаловать в Дерри» подходит к финалу — 8 серия решит судьбу сериала: записываем дату премьеры (будет жарко) Читать дальше 10 декабря 2025
Был Ливанов, Дауни-младший, Камбербэтч — теперь Гай Ричи открывает новую главу: новый Шерлок вступает в игру, и вы уже видели его в «Гарри Поттере» Был Ливанов, Дауни-младший, Камбербэтч — теперь Гай Ричи открывает новую главу: новый Шерлок вступает в игру, и вы уже видели его в «Гарри Поттере» Читать дальше 10 декабря 2025
«Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне «Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне Читать дальше 10 декабря 2025
Когда выйдет второй сезон «Больницы Питт»: первый мигом заполучил оценку 8.9 на IMDb – так что у продолжения уже есть дата Когда выйдет второй сезон «Больницы Питт»: первый мигом заполучил оценку 8.9 на IMDb – так что у продолжения уже есть дата Читать дальше 10 декабря 2025
«Подсел с первой серии»: этот сериал с 8,1 баллами на IMDb смотрят только запоем — для тех, кто устал ждать новый сезон «Фоллаута» «Подсел с первой серии»: этот сериал с 8,1 баллами на IMDb смотрят только запоем — для тех, кто устал ждать новый сезон «Фоллаута» Читать дальше 10 декабря 2025
В Хоукинсе снова подростки спасают мир — хотя старшему актеру «Очень странных дел» давно за 30: разбираемся, кому сколько лет В Хоукинсе снова подростки спасают мир — хотя старшему актеру «Очень странных дел» давно за 30: разбираемся, кому сколько лет Читать дальше 10 декабря 2025
Грегори Хаусу и не снилось: медицинская новинка влетела в чарты Netflix с ноги – снята по реальной трагедии настоящего доктора Грегори Хаусу и не снилось: медицинская новинка влетела в чарты Netflix с ноги – снята по реальной трагедии настоящего доктора Читать дальше 10 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше