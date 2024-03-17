Отзывы о сериале «Сегун»

В 1600 году Япония переживает сложные времена. Сёгун мертв, а его сын-наследник еще слишком мал, чтобы взять на себя управление государством. Пока же власть находится в руках пяти даймё (военных феодалов), напряжение между которыми может привести к гражданской войне. Мы встречаем одного из них, Ёси Торанагу, в незавидном положении. Остальные правители надеются убрать его со своего пути, но умный мужчина умеет повернуть ситуацию в свою выгоду. К берегам Японии как раз выбросило корабль с…
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