Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Сегун Отзывы

Отзывы о сериале «Сегун»

Отзывы о сериале Вся информация о сериале
Наша рецензия: Претендент на звание лучшего сериала года.

В 1600 году Япония переживает сложные времена. Сёгун мертв, а его сын-наследник еще слишком мал, чтобы взять на себя управление государством. Пока же власть находится в руках пяти даймё (военных феодалов), напряжение между которыми может привести к гражданской войне. Мы встречаем одного из них, Ёси Торанагу, в незавидном положении. Остальные правители надеются убрать его со своего пути, но умный мужчина умеет повернуть ситуацию в свою выгоду. К берегам Японии как раз выбросило корабль с…

Читать дальше
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Никита Александрович 17 марта 2024, 10:47
Оценка
Хороший сериал
17 марта 2024, 10:47 Ответить
Киноафиша.инфо 17 марта 2024, 18:45
в ответ на сообщение Никита Александрович от 17 марта 2024, 10:47
Правильно понимаем, ваш список любимых сериалов пополнился ещё одним? 😌
17 марта 2024, 18:45 Ответить
azius 21 марта 2024, 22:15
Оценка
топовый фильм!
21 марта 2024, 22:15 Ответить
Анна Конышева 9 апреля 2024, 14:50
Оценка
Отличный сериал!Смотрела все Сегуны.И фильмы и сериалы.Сейчас как раз то,что надо!Свежее веянье!Было бы в оценках 10,все бы 10 поставила!Сегодня как раз новая серия выходит!
9 апреля 2024, 14:50 Ответить
Сережа Баранов 20 апреля 2024, 00:58
Оценка
Очень хороший сериал, 9 серий на одном дыхании , составит конкуренцию лучшим существующим сериалам 100%
20 апреля 2024, 00:58 Ответить
Киноафиша.инфо 20 апреля 2024, 17:50
в ответ на сообщение Сережа Баранов от 20 апреля 2024, 00:58
Здорово, что сериал произвёл на вас такое впечатление! 😉
20 апреля 2024, 17:50 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Сёрфер
Сёрфер 12 комментариев
Беловежская пуща 21 комментарий
Джейн Остин испортила мне жизнь
Джейн Остин испортила мне жизнь 4 комментария
Формула 1
Формула 1 24 комментария
Саван
Саван 3 комментария
Хищные твари
Хищные твари 5 комментариев
Лея и волшебная карта
Лея и волшебная карта 4 комментария
Смерть единорога
Смерть единорога 3 комментария
Оно. Новая глава
Оно. Новая глава 8 комментариев
«Черт побери», угадать советский фильм по морскому кадру не так уж просто: это «Бриллиантовая рука» или что? (тест)
Это не «Империя Кесем»: не все знают, что у «Великолепного века» есть 8-серийное продолжение — там и любимая Хюррем есть
Все началось с детских забав: собрали все игры по порядку с 1 по 3 сезон «Игры в кальмара»
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше