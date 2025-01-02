Меню
Симон 2025, 1 сезон

Simon 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 января 2025
Год выпуска 2025
Количество серий 10
Продолжительность сезона 4 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Симон»

В 1-м сезоне сериала «Симон» в армянском городе Берд организуются пышные похороны. Известный в местных кругах каменщик Симон отошел на тот свет под плач супруги Меланьи, а также многочисленных детей и внуков. Но церемония прощания не обходится без приключений. Выясняется, что мужчина не был в полной мере честен с законной женой. Помимо нее, он имел целый подряд любимых женщин, самые страстные и безутешные из которых теперь осмеливаются явиться на похороны. Сильвия, Элиза, София и Сусанна были его любовницами, и каждая искренне верила в чувства армянского казановы. Теперь женщины должны излить душу и простить общего любимого.

7.2
6.6 IMDb
Список серий сериала Симон
Сезон 1
Серия 1
2 января 2025
Серия 2
2 января 2025
Серия 3
2 января 2025
Серия 4
2 января 2025
Серия 5
2 января 2025
Серия 6
2 января 2025
Серия 7
2 января 2025
Серия 8
2 января 2025
Серия 9
2 января 2025
Серия 10
2 января 2025
