В 1-м сезоне сериала «Симон» в армянском городе Берд организуются пышные похороны. Известный в местных кругах каменщик Симон отошел на тот свет под плач супруги Меланьи, а также многочисленных детей и внуков. Но церемония прощания не обходится без приключений. Выясняется, что мужчина не был в полной мере честен с законной женой. Помимо нее, он имел целый подряд любимых женщин, самые страстные и безутешные из которых теперь осмеливаются явиться на похороны. Сильвия, Элиза, София и Сусанна были его любовницами, и каждая искренне верила в чувства армянского казановы. Теперь женщины должны излить душу и простить общего любимого.