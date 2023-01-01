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Киноафиша Сериалы Политех Сезоны Сезон 1

Politekh
Название Сезон 1
Количество серий 12
Продолжительность сезона 4 часа 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «Политех»

В 1-м сезоне сериала «Политех» Глеб учится в старших классах обычной провинциальной школы. Но он мечтает вовсе не об академических достижениях и не о поступлении в хороший вуз. Главная страсть парня – киберспорт. Чтобы уделять как можно больше времени онлайн-тренировкам со своей командой, Глеб идет на хитрость. Он переводится в самое захудалое профессиональное училище, где со студентов практически ничего не требуют. Но он не учитывает одного: в это самое время в Политехе меняется руководство. Амбициозная директриса из Москвы решает доказать свой профессионализм, резко повысив образовательный уровень училища.

Список серий сериала Политех График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
TBA
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
TBA
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
TBA
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
TBA
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
TBA
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
TBA
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
TBA
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
TBA
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
TBA
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
TBA
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
TBA
График выхода всех сериалов
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