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Постер к 1-му сезону сериала Команда Z
Киноафиша Сериалы Команда Z Сезоны Сезон 1

Command Z
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 июля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 1 час 4 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Команда Z»

В 1-м сезоне сериала «Команда Z» события разворачиваются в 2023 году. В одном из крупных американских городов вдруг из ниоткуда материализуется троица ребят в странной одежде. Они называют себя путешественниками во времени и предсказывают скорый апокалипсис. В их времени несколько столетий спустя ряд невинных, на первый взгляд, решений и поступков в современности постепенно привел к непоправимой катастрофе. Друзья полны решимости исправить каждую ошибку человечества: помешать объединению Национальной стрелковой ассоциации в профсоюз, предотвратить слияние Amazon и Walmart и даже уничтожить особый вид новых наркотиков.

Список серий 1-го сезона сериала «Команда Z» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
17 июля 2023
The Climate
Сезон 1 Серия 2
17 июля 2023
The Pryce Is Wrong
Сезон 1 Серия 3
17 июля 2023
The Pryce Is Wrong II
Сезон 1 Серия 4
17 июля 2023
Antisocial Media
Сезон 1 Серия 5
17 июля 2023
The Climate II
Сезон 1 Серия 6
17 июля 2023
Preach
Сезон 1 Серия 7
17 июля 2023
Back for the Future
Сезон 1 Серия 8
17 июля 2023
График выхода всех сериалов
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