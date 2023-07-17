Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Схватка с дьяволом" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Майкл Сера запускает путешествия во времени в трейлере сериала Стивена Содерберга «Команда Z»

Майкл Сера запускает путешествия во времени в трейлере сериала Стивена Содерберга «Команда Z»

17 июля 2023 13:18
Майкл Сера запускает путешествия во времени в трейлере сериала Стивена Содерберга «Команда Z»

Премьера шоу о попытках поменять прошлое, влияя на умы знаменитостей, состоится уже сегодня.

Режиссер Стивен Содерберг и его продюсерская компания Extension 765 представили трейлер сериала Command Z («Команда Z»).

События разворачиваются в будущем. В центре сюжета — трое авантюристов, которые соглашаются принять участие в рискованной миссии по спасению человечества. Они собираются в лаборатории ученого (Майкл Сера), создавшего аппарат для перемещения во времени с виду похожий на стиральную машину. Изобретатель выходит с героями на связь и сообщает, что у них появился реальный шанс сделать свое настоящее лучше для всех:

«Мы погрузимся в прошлое, чтобы внести в него некоторые важные изменения, которые сделают наше настоящее более пригодным для жизни и справедливым для всех. Мы вернемся в момент, который, согласно моим расчетам, был последней точкой невозврата для Америки, — в 2023 год».

В ролике троица под командованием ученого вселяется в умы различных знаменитостей прошлого, среди которых оказывается актер Лив Шрайбер. Герои влияют на мысли своих «целей», тем самым меняя историю.

Помимо Серы, главные роли в шоу исполнили Рой Вуд — младший, Хлоя Рэдклифф и Джен Мэйли.

Вместе с трейлером Extension 765 опубликовала шуточное сообщение от лица своей вымышленной сотрудницы Фабриции дель Донго, которая сообщает, что Command Z выйдет на экраны сегодня, 17 июля, и будет состоять из восьми серий разной продолжительности. Шоу будет доступно для просмотра эксклюзивно на официальном сайте компании.

Фото: Extension 765
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Сочетание хоррора и юмора: появились отзывы о фильме Disney «Особняк с привидениями» Сочетание хоррора и юмора: появились отзывы о фильме Disney «Особняк с привидениями» Читать далее 18 июля 2023
Мрачный поселок пугает сущим злом в лице серийного убийцы в трейлере сериала «Замаячный» Мрачный поселок пугает сущим злом в лице серийного убийцы в трейлере сериала «Замаячный» Читать далее 17 июля 2023
Советский космонавт переносится из 1960-го в 2023 год в трейлере триллера «Человек ниоткуда» Советский космонавт переносится из 1960-го в 2023 год в трейлере триллера «Человек ниоткуда» Читать далее 17 июля 2023
Осторожно, много розового: 5 интересных фактов о том, как создавался фильм «Барби» Осторожно, много розового: 5 интересных фактов о том, как создавался фильм «Барби» Читать далее 18 июля 2023
«Каждый кадр — произведение искусства»: в Японии вышел прощальный фильм Хаяо Миядзаки «Каждый кадр — произведение искусства»: в Японии вышел прощальный фильм Хаяо Миядзаки Читать далее 18 июля 2023
Джон Дэвид Вашингтон спасает мир от взбунтовавшегося ИИ в трейлере фильма «Создатель» Джон Дэвид Вашингтон спасает мир от взбунтовавшегося ИИ в трейлере фильма «Создатель» Читать далее 18 июля 2023
Стартовали съемки фэнтезийной комедии «Мальвина» с Анастасией Ивлеевой и Никитой Ефремовым Стартовали съемки фэнтезийной комедии «Мальвина» с Анастасией Ивлеевой и Никитой Ефремовым Читать далее 18 июля 2023
Умерла актриса и певица Джейн Биркин Умерла актриса и певица Джейн Биркин Читать далее 17 июля 2023
Съемки кинокомикса «Майор Гром: Игра» подошли к концу Съемки кинокомикса «Майор Гром: Игра» подошли к концу Читать далее 17 июля 2023
Виктор Добронравов спасает свою жену от влияния культа в трейлере сериала «Последователи» Виктор Добронравов спасает свою жену от влияния культа в трейлере сериала «Последователи» Читать далее 17 июля 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше