Майкл Сера запускает путешествия во времени в трейлере сериала Стивена Содерберга «Команда Z»

Режиссер Стивен Содерберг и его продюсерская компания Extension 765 представили трейлер сериала Command Z («Команда Z»).

События разворачиваются в будущем. В центре сюжета — трое авантюристов, которые соглашаются принять участие в рискованной миссии по спасению человечества. Они собираются в лаборатории ученого (Майкл Сера), создавшего аппарат для перемещения во времени с виду похожий на стиральную машину. Изобретатель выходит с героями на связь и сообщает, что у них появился реальный шанс сделать свое настоящее лучше для всех:

«Мы погрузимся в прошлое, чтобы внести в него некоторые важные изменения, которые сделают наше настоящее более пригодным для жизни и справедливым для всех. Мы вернемся в момент, который, согласно моим расчетам, был последней точкой невозврата для Америки, — в 2023 год».

В ролике троица под командованием ученого вселяется в умы различных знаменитостей прошлого, среди которых оказывается актер Лив Шрайбер. Герои влияют на мысли своих «целей», тем самым меняя историю.

Помимо Серы, главные роли в шоу исполнили Рой Вуд — младший, Хлоя Рэдклифф и Джен Мэйли.

Вместе с трейлером Extension 765 опубликовала шуточное сообщение от лица своей вымышленной сотрудницы Фабриции дель Донго, которая сообщает, что Command Z выйдет на экраны сегодня, 17 июля, и будет состоять из восьми серий разной продолжительности. Шоу будет доступно для просмотра эксклюзивно на официальном сайте компании.