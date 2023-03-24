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Постер к 4-му сезону сериала Сказочный патруль
Киноафиша Сериалы Сказочный патруль Сезоны Сезон 4

Skazochnyj patrul 0+
Название Сезон 4
Премьера сезона 24 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 1 час 28 минут
О чем 4-й сезон сериала «Сказочный патруль»

В 4-м сезоне сериала «Сказочный патруль» юные волшебницы продолжают совмещать свою жизнь в реальном мире и сказочную миссию в таинственном городе под названием Мышкин. Именно туда подруги отправляются во время каникул. В это время в Мышкине полным ходом идет подготовка к Волшебному фестивалю. Сказочные герои со всего света приезжают ради одного уникального события — затмения Лиловой Луны. Во время затмения Камень-хранитель Мышкина переполняется колдовством, которое дает сказочным персонажам шанс жить в мире простых людей. Но «Сказочному патрулю» не до веселья. Девочкам предстоит провести целое расследование по делу о похищении Камня.

Список серий 4-го сезона сериала «Сказочный патруль» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
79. Сказочный фестиваль
Сезон 4 Серия 1
24 марта 2023
80. Идеальная работа
Сезон 4 Серия 2
28 апреля 2023
81. Дело номер один
Сезон 4 Серия 3
24 мая 2023
82. Отцы и дети
Сезон 4 Серия 4
23 июня 2023
83. Ох, горох!
Сезон 4 Серия 5
26 июля 2023
84. Храбрый Дракоша
Сезон 4 Серия 6
16 августа 2023
85. Старшая сестра
Сезон 4 Серия 7
8 сентября 2023
86. Сюрприз для Вари
Сезон 4 Серия 8
6 октября 2023
График выхода всех сериалов
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