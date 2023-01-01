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Сказочный патруль
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Сказочный патруль, список сезонов
Skazochnyj patrul
0+
Год выпуска
2016
Страна
Россия
Эпизод длится
11 минут
Телеканал
МУЛЬТ
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ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" ИНН: 7740000076
Список сезонов сериала «Сказочный патруль»
Сезон 1
26 эпизодов
19 мая 2016 - 18 января 2019
Сезон 2
26 эпизодов
7 марта 2019 - 13 февраля 2021
Сезон 3
26 эпизодов
28 февраля 2021 - 3 марта 2023
Сезон 4
8 эпизодов
24 марта 2023 - 6 октября 2023
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