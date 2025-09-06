Меню
Сказочный патруль 5 сезон смотреть онлайн
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Skazochnyj patrul
0+
Премьера сезона
6 сентября 2025
Год выпуска
2025
Количество серий
5
Продолжительность сезона
55 минут
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
4
голоса
7.5
IMDb
Список серий 5-го сезона сериала «Сказочный патруль»
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
105. Голос из прошлого
Сезон 5
Серия 1
6 сентября 2025
106. Портал
Сезон 5
Серия 2
6 сентября 2025
107. Принц Зарт
Сезон 5
Серия 3
6 сентября 2025
108. Неуловимый Хват
Сезон 5
Серия 4
6 сентября 2025
109. Баллада о Пастилине
Сезон 5
Серия 5
6 сентября 2025
