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Постер к 2-му сезону сериала Сказочный патруль
Киноафиша Сериалы Сказочный патруль Сезоны Сезон 2

Skazochnyj patrul 0+
Название Сезон 2
Премьера сезона 7 марта 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 26
Продолжительность сезона 4 часа 46 минут
О чем 2-й сезон сериала «Сказочный патруль»

Во 2-м сезоне сериала «Сказочный патруль» продолжаются захватывающие приключения Варвары, Марии, Снежки и Аленки, главная задача которых – сохранять баланс между фантастической и реальной жизнью в городке Мышкин. Девочки следят, чтобы сказочные герои хорошо себя вели и соблюдали правила. Однажды девочки отправляются в Сказочный мир, чтобы отыскать родителей Аленки. Там они знакомятся с еще одной девочкой по имени Алиса. Она является Хранительницей времени. В скором времени героини становятся подругами, и Алиса присоединяется к команде Сказочного патруля. Вместе их ожидает немало захватывающих приключений и удивительных встреч.

Список серий 2-го сезона сериала «Сказочный патруль» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
27. Волшебный город
Сезон 2 Серия 1
7 марта 2019
28. Сказочник
Сезон 2 Серия 2
30 марта 2019
29. Волшебный мир, встречай!
Сезон 2 Серия 3
7 апреля 2019
30. Горшочек, не вари!
Сезон 2 Серия 4
10 мая 2019
31. Волшебная ботаника
Сезон 2 Серия 5
24 июня 2019
32. Страна саламандр
Сезон 2 Серия 6
12 июля 2019
33. Пряничный домик
Сезон 2 Серия 7
2 сентября 2019
34. В гостях у Дракулы
Сезон 2 Серия 8
9 сентября 2019
35. Бон вояж!
Сезон 2 Серия 9
23 октября 2019
36. Красавица и Чудовище
Сезон 2 Серия 10
22 ноября 2019
37. Хранительница Времени
Сезон 2 Серия 11
6 декабря 2019
38. Часовых дел мастерица
Сезон 2 Серия 12
31 января 2020
39. Доспехи богатыря
Сезон 2 Серия 13
14 февраля 2020
40. Баю-Бай, Сказочник!
Сезон 2 Серия 14
28 февраля 2020
41. Подводные гонки
Сезон 2 Серия 15
26 марта 2020
42. Дворцовый переполох
Сезон 2 Серия 16
17 апреля 2020
43. Тайна туманного лабиринта
Сезон 2 Серия 17
8 мая 2020
44. Новые герои
Сезон 2 Серия 18
9 июня 2020
45. Сердце часов
Сезон 2 Серия 19
10 июля 2020
46. Долгожданная встреча
Сезон 2 Серия 20
7 августа 2020
47. Тайна медузы Горгоны
Сезон 2 Серия 21
28 августа 2020
48. Незванный обед
Сезон 2 Серия 22
30 октября 2020
49. Новый визирь
Сезон 2 Серия 23
6 ноября 2020
50. История рыцаря
Сезон 2 Серия 24
20 ноября 2020
51. Все тайное
Сезон 2 Серия 25
25 декабря 2020
52. Первый бал
Сезон 2 Серия 26
13 февраля 2021
График выхода всех сериалов
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