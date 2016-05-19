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Постер к 1-му сезону сериала Сказочный патруль
Киноафиша Сериалы Сказочный патруль Сезоны Сезон 1

Skazochnyj patrul 0+
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 мая 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 26
Продолжительность сезона 4 часа 46 минут
О чем 1-й сезон сериала «Сказочный патруль»

В 1-м сезоне сериала «Сказочный патруль» действие разворачивается в загадочном городке, куда отправились самые обычные, на первый взгляд, подружки. Они оказываются в сказочном музее «под открытым небом». Обитатели этого города, который наводнен волшебными персонажами, захватывающими приключениями и чудесами, считают, что это всего лишь постановка для того, чтобы привлечь туристов! Однако юные волшебницы знают, что это не так. Их задача — следить за поведением сказочных героев, оказывать им содействие и охранять мирное течение городской жизни, соблюдая баланс между сказочным и человеческим мирами.

Список серий 1-го сезона сериала «Сказочный патруль» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
1. Знакомство
Сезон 1 Серия 1
19 мая 2016
2. Кошки-мышки
Сезон 1 Серия 2
22 июля 2016
3. Танцуют все!
Сезон 1 Серия 3
23 сентября 2016
4. Как стать звездой
Сезон 1 Серия 4
28 ноября 2016
5. Загадай желание!
Сезон 1 Серия 5
31 декабря 2016
6. Всё под контролем!
Сезон 1 Серия 6
1 апреля 2017
7. Кто в теремочке живёт?
Сезон 1 Серия 7
22 июня 2017
8. Гори - гори ясно!
Сезон 1 Серия 8
24 августа 2017
9. Все кувырком
Сезон 1 Серия 9
5 октября 2017
10. Большой день
Сезон 1 Серия 10
20 октября 2017
11. У четырех нянек
Сезон 1 Серия 11
17 ноября 2017
12. Зазеркалье
Сезон 1 Серия 12
21 декабря 2017
13. Пророчество
Сезон 1 Серия 13
11 января 2018
14. Подарок подземелья
Сезон 1 Серия 14
16 февраля 2018
15. Королева бала
Сезон 1 Серия 15
17 марта 2018
16. Под водой
Сезон 1 Серия 16
7 апреля 2018
17. Возвращение зайки
Сезон 1 Серия 17
15 апреля 2018
18. Волшебный лес
Сезон 1 Серия 18
30 апреля 2018
19. Бело-Снежка
Сезон 1 Серия 19
9 июня 2018
20. Маскарад
Сезон 1 Серия 20
7 июля 2018
21. Огненный гость
Сезон 1 Серия 21
10 августа 2018
22. Снежная королева
Сезон 1 Серия 22
31 августа 2018
23. Ди-джей
Сезон 1 Серия 23
5 октября 2018
24. Лучшие друзья
Сезон 1 Серия 24
2 ноября 2018
25. Долгие сборы
Сезон 1 Серия 25
23 ноября 2018
26. Тайна Лукоморья
Сезон 1 Серия 26
18 января 2019
График выхода всех сериалов
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