«Улица Шекспира» добралась до Первого, но ждать сериал в духе «Кармелиты» не стоит: советуют ли зрители этот проект?

«Август» в топе уже третью неделю: что было в письме и почему именно оно решило судьбу героев?

Не только в Японии снимают годные тайтлы: 3 крутых аниме из Южной Кореи — например, «Соло-прокачка»

Между адом, раем и психушкой: что такое Пограничье в «Алисе в Пограничье» на самом деле — в манге и сериале ответы разные

Отметьте 4 ноября в календаре: создатель «Монстров» на Netflix порадует драмой про адвокатов — всего 10 серий, и Кардашьян в главной роли

На «Мессии Дюны» Вильнев не остановится: леди Атрейдес рассекретила планы на франшизу

«Ни одного лишнего момента»: британцы давно сняли сериал с жутким клоуном — самое время посмотреть, пока ждете «Оно»

Эти 5 видеоигр буквально кричат: «Сделайте из нас кино!»: не хуже «Одни из нас», а №1 легко может стать новым шедевром Нолана

До Нового года успеем: сколько серий будет в первом сезоне «Гачиакуты» — составили актуальное расписание для оставшейся половины

Послужной список Бласта впечатляет: вот кто настоящий №1 в «Ванпанчмене» (конечно, после Сайтамы) — о его силах вы и не догадывались