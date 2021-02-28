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Постер к 3-му сезону сериала Сказочный патруль
Киноафиша Сериалы Сказочный патруль Сезоны Сезон 3

Skazochnyj patrul 0+
Название Сезон 3
Премьера сезона 28 февраля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 26
Продолжительность сезона 4 часа 46 минут
О чем 3-й сезон сериала «Сказочный патруль»

В 3-м сезоне сериала «Сказочный патруль» продолжаются увлекательные приключения Варвары, Марии, Снежки и Аленки, которые объединили свои силы с Хранительницей времени Алисой. Юные чародейки одержали победу над Сирином и вернулись в городок Мышкин. Собираясь в Волшебный колледж, Алиса оказывается в реальном мире. Аленка плохо сдает вступительное испытание, но ей дают шанс проявить себя. В этом сезоне появляются наглая чародейка Любава, ее подруги Кика и Настасья. Однокурсники будут мешать работе «Сказочного патруля», а девочки при помощи своего колдовства и дружбы будут преодолевать различные испытания.

Список серий 3-го сезона сериала «Сказочный патруль» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
53. Турист из сказки
Сезон 3 Серия 1
28 февраля 2021
54. Экзамен
Сезон 3 Серия 2
2 апреля 2021
55. Новая староста
Сезон 3 Серия 3
14 мая 2021
56. Очень страшное наказание
Сезон 3 Серия 4
4 июня 2021
57. Дело о пропавшем свитке
Сезон 3 Серия 5
18 июня 2021
58. Учитель боевых искусств
Сезон 3 Серия 6
30 июля 2021
59. Первый матч
Сезон 3 Серия 7
27 августа 2021
60. У истоков волшебства
Сезон 3 Серия 8
24 сентября 2021
61. Маленькие большие проблемы
Сезон 3 Серия 9
22 октября 2021
62. Что умеют феи
Сезон 3 Серия 10
19 ноября 2021
63. Праздник с неприятностями
Сезон 3 Серия 11
31 декабря 2021
64. Королева льда
Сезон 3 Серия 12
28 января 2022
65. Чёрный-чёрный кот
Сезон 3 Серия 13
11 февраля 2022
66. Защитник леса
Сезон 3 Серия 14
22 апреля 2022
67. Экзамен у Звездочёта
Сезон 3 Серия 15
13 мая 2022
68. Сплошные неприятности
Сезон 3 Серия 16
28 мая 2022
69. Гуси-лебеди
Сезон 3 Серия 17
17 июня 2022
70. Матч-реванш
Сезон 3 Серия 18
24 июня 2022
71. Тёмный принц
Сезон 3 Серия 19
3 августа 2022
72. Возвращение Волколака
Сезон 3 Серия 20
4 ноября 2022
73. Волшебный компас
Сезон 3 Серия 21
4 ноября 2022
74. Пижамная вечеринка
Сезон 3 Серия 22
4 ноября 2022
75. Космо-вечеринка
Сезон 3 Серия 23
7 декабря 2022
76. Соловьиные трели
Сезон 3 Серия 24
23 декабря 2022
77. Черный ворон
Сезон 3 Серия 25
3 февраля 2023
78. Волшебный гимн
Сезон 3 Серия 26
3 марта 2023
График выхода всех сериалов
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