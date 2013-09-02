Menu
Dorozhnye vojny (2010), season 5

Dorozhnye vojny season 5 poster
Kinoafisha TV Shows Dorozhnye vojny Seasons Season 5

Dorozhnye vojny 18+
Title Сезон 5
Season premiere 2 September 2013
Production year 2013
Number of episodes 80
Runtime 33 hours 20 minutes
"Dorozhnye vojny" season 5 description

В 5-м сезоне шоу «Дорожные войны» продолжаются истории об автомобильных авариях, нетрезвых водителях и инспекторах ГАИ, которые не прочь нажиться на правонарушениях водителей и вместо того, чтобы оформить взыскание, положить взятку себе в карман. В основном в основе сюжетов лежат новостные выпуски, выдержки из программы «Чрезвычайное происшествие» и различных интернет-ресурсов. Проект состоит из рубрик «Я очевидец», куда попадают сюжеты, присланные зрителями, «Камера наблюдения» (кадры с места события, снятые камерами внешнего наблюдения), а также «Пьяный за рулем» (зачастую комичные ситуации с участием нетрезвых водителей).

"Dorozhnye vojny" season 5 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Выпуск 597
Season 5 Episode 1
2 September 2013
Выпуск 598
Season 5 Episode 2
3 September 2013
Выпуск 599
Season 5 Episode 3
4 September 2013
Выпуск 600
Season 5 Episode 4
5 September 2013
Выпуск 601
Season 5 Episode 5
6 September 2013
Выпуск 602
Season 5 Episode 6
9 September 2013
Выпуск 603
Season 5 Episode 7
10 September 2013
Выпуск 604
Season 5 Episode 8
11 September 2013
Выпуск 605
Season 5 Episode 9
12 September 2013
Выпуск 606
Season 5 Episode 10
13 September 2013
Выпуск 607
Season 5 Episode 11
16 September 2013
Выпуск 608
Season 5 Episode 12
17 September 2013
Выпуск 609
Season 5 Episode 13
18 September 2013
Выпуск 610
Season 5 Episode 14
19 September 2013
Выпуск 611
Season 5 Episode 15
20 September 2013
Выпуск 612
Season 5 Episode 16
23 September 2013
Выпуск 613
Season 5 Episode 17
24 September 2013
Выпуск 614
Season 5 Episode 18
25 September 2013
Выпуск 615
Season 5 Episode 19
26 September 2013
Выпуск 616
Season 5 Episode 20
27 September 2013
Выпуск 617
Season 5 Episode 21
30 September 2013
Выпуск 618
Season 5 Episode 22
1 October 2013
Выпуск 619
Season 5 Episode 23
2 October 2013
Выпуск 620
Season 5 Episode 24
3 October 2013
Выпуск 621
Season 5 Episode 25
4 October 2013
Выпуск 622
Season 5 Episode 26
7 October 2013
Выпуск 623
Season 5 Episode 27
8 October 2013
Выпуск 624
Season 5 Episode 28
9 October 2013
Выпуск 625
Season 5 Episode 29
10 October 2013
Выпуск 626
Season 5 Episode 30
11 October 2013
Выпуск 627
Season 5 Episode 31
14 October 2013
Выпуск 628
Season 5 Episode 32
15 October 2013
Выпуск 629
Season 5 Episode 33
16 October 2013
Выпуск 630
Season 5 Episode 34
17 October 2013
Выпуск 631
Season 5 Episode 35
18 October 2013
Выпуск 632
Season 5 Episode 36
21 October 2013
Выпуск 633
Season 5 Episode 37
22 October 2013
Выпуск 634
Season 5 Episode 38
23 October 2013
Выпуск 635
Season 5 Episode 39
24 October 2013
Выпуск 636
Season 5 Episode 40
25 October 2013
Выпуск 637
Season 5 Episode 41
28 October 2013
Выпуск 638
Season 5 Episode 42
29 October 2013
Выпуск 639
Season 5 Episode 43
30 October 2013
Выпуск 640
Season 5 Episode 44
31 October 2013
Выпуск 641
Season 5 Episode 45
1 November 2013
Выпуск 642
Season 5 Episode 46
16 December 2013
Выпуск 643
Season 5 Episode 47
17 December 2013
Выпуск 644
Season 5 Episode 48
18 December 2013
Выпуск 645
Season 5 Episode 49
19 December 2013
Выпуск 646
Season 5 Episode 50
20 December 2013
Выпуск 647
Season 5 Episode 51
23 December 2013
Выпуск 648
Season 5 Episode 52
24 December 2013
Выпуск 649
Season 5 Episode 53
25 December 2013
Выпуск 650
Season 5 Episode 54
26 December 2013
Выпуск 651
Season 5 Episode 55
27 December 2013
Выпуск 652
Season 5 Episode 56
20 January 2014
Выпуск 653
Season 5 Episode 57
21 January 2014
Выпуск 654
Season 5 Episode 58
22 January 2014
Выпуск 655
Season 5 Episode 59
23 January 2014
Выпуск 656
Season 5 Episode 60
24 January 2014
Выпуск 657
Season 5 Episode 61
27 January 2014
Выпуск 658
Season 5 Episode 62
28 January 2014
Выпуск 659
Season 5 Episode 63
29 January 2014
Выпуск 660
Season 5 Episode 64
30 January 2014
Выпуск 661
Season 5 Episode 65
31 January 2014
Выпуск 662
Season 5 Episode 66
3 February 2014
Выпуск 663
Season 5 Episode 67
4 February 2014
Выпуск 664
Season 5 Episode 68
5 February 2014
Выпуск 665
Season 5 Episode 69
6 February 2014
Выпуск 666
Season 5 Episode 70
7 February 2014
Выпуск 667
Season 5 Episode 71
10 February 2014
Выпуск 668
Season 5 Episode 72
11 February 2014
Выпуск 669
Season 5 Episode 73
12 February 2014
Выпуск 670
Season 5 Episode 74
13 February 2014
Выпуск 671
Season 5 Episode 75
14 February 2014
Выпуск 672
Season 5 Episode 76
17 February 2014
Выпуск 673
Season 5 Episode 77
18 February 2014
Выпуск 674
Season 5 Episode 78
19 February 2014
Выпуск 675
Season 5 Episode 79
20 February 2014
Выпуск 676
Season 5 Episode 80
21 February 2014
