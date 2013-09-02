В 5-м сезоне шоу «Дорожные войны» продолжаются истории об автомобильных авариях, нетрезвых водителях и инспекторах ГАИ, которые не прочь нажиться на правонарушениях водителей и вместо того, чтобы оформить взыскание, положить взятку себе в карман. В основном в основе сюжетов лежат новостные выпуски, выдержки из программы «Чрезвычайное происшествие» и различных интернет-ресурсов. Проект состоит из рубрик «Я очевидец», куда попадают сюжеты, присланные зрителями, «Камера наблюдения» (кадры с места события, снятые камерами внешнего наблюдения), а также «Пьяный за рулем» (зачастую комичные ситуации с участием нетрезвых водителей).