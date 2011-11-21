В 3-м сезоне шоу «Дорожные войны» каждый день и даже каждый час происходят невероятные, а порой абсурдные происшествия на автомагистралях. Этот проект представляет собой документальное шоу, основанное на материале, снятом видеорегистраторами патрульных машин, уличными камерами видеофиксации, случайными очевидцами и съемочной группой, которая выезжает на дежурства вместе с экипажами ГИБДД. Две главные русские проблемы – дураки и дороги – по-прежнему актуальны. Теперь, когда появились камеры видеонаблюдения, можно оценить масштаб происходящего. Некоторые сюжеты оказываются поучительными, другие просто вызывают недоумение.