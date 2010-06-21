В 1-м сезоне шоу «Дорожные войны» жизнь работников ГИБДД опасна и трудна. За основу проекта взяты материалы, снятые камерами видеонаблюдения патрульных машин, видеорегистраторами, уличными камерами и случайными свидетелями. Помимо этого, съемочная команда ДТВ снимает собственные репортажи, а также выезжает на дежурство вместе с гаишниками. Их ждет немало поразительных открытий. Большое количество водителей не соблюдает правила дорожного движения. Реальность оказывается гораздо более страшной, чем можно было бы даже представить. Ведущим проекта является Антон Белан, голос за кадром – известный диктор Сергей Вострецов.