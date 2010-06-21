Menu
Dorozhnye vojny (2010), season 1

Dorozhnye vojny season 1 poster
Dorozhnye vojny

Dorozhnye vojny 18+
Title Сезон 1
Season premiere 21 June 2010
Production year 2010
Number of episodes 55
Runtime 22 hours 55 minutes
"Dorozhnye vojny" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Дорожные войны» жизнь работников ГИБДД опасна и трудна. За основу проекта взяты материалы, снятые камерами видеонаблюдения патрульных машин, видеорегистраторами, уличными камерами и случайными свидетелями. Помимо этого, съемочная команда ДТВ снимает собственные репортажи, а также выезжает на дежурство вместе с гаишниками. Их ждет немало поразительных открытий. Большое количество водителей не соблюдает правила дорожного движения. Реальность оказывается гораздо более страшной, чем можно было бы даже представить. Ведущим проекта является Антон Белан, голос за кадром – известный диктор Сергей Вострецов.

"Dorozhnye vojny" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Выпуск 001
Season 1 Episode 1
21 June 2010
Выпуск 002
Season 1 Episode 2
22 June 2010
Выпуск 003
Season 1 Episode 3
23 June 2010
Выпуск 004
Season 1 Episode 4
24 June 2010
Выпуск 005
Season 1 Episode 5
28 June 2010
Выпуск 006
Season 1 Episode 6
29 June 2010
Выпуск 007
Season 1 Episode 7
30 June 2010
Выпуск 008
Season 1 Episode 8
1 July 2010
Выпуск 009
Season 1 Episode 9
5 July 2010
Выпуск 010
Season 1 Episode 10
6 July 2010
Выпуск 011
Season 1 Episode 11
7 July 2010
Выпуск 012
Season 1 Episode 12
8 July 2010
Выпуск 013
Season 1 Episode 13
12 July 2010
Выпуск 014
Season 1 Episode 14
13 July 2010
Выпуск 015
Season 1 Episode 15
14 July 2010
Выпуск 016
Season 1 Episode 16
15 July 2010
Выпуск 017
Season 1 Episode 17
19 July 2010
Выпуск 018
Season 1 Episode 18
20 July 2010
Выпуск 019
Season 1 Episode 19
21 July 2010
Выпуск 020
Season 1 Episode 20
22 July 2010
Выпуск 021
Season 1 Episode 21
26 July 2010
Выпуск 022
Season 1 Episode 22
27 July 2010
Выпуск 023
Season 1 Episode 23
28 July 2010
Выпуск 024
Season 1 Episode 24
29 July 2010
Выпуск 025
Season 1 Episode 25
2 August 2010
Выпуск 026
Season 1 Episode 26
3 August 2010
Выпуск 027
Season 1 Episode 27
4 August 2010
Выпуск 028
Season 1 Episode 28
5 August 2010
Выпуск 029
Season 1 Episode 29
9 August 2010
Выпуск 030
Season 1 Episode 30
10 August 2010
Выпуск 031
Season 1 Episode 31
11 August 2010
Выпуск 032
Season 1 Episode 32
12 August 2010
Выпуск 033
Season 1 Episode 33
16 August 2010
Выпуск 034
Season 1 Episode 34
17 August 2010
Выпуск 035
Season 1 Episode 35
18 August 2010
Выпуск 036
Season 1 Episode 36
19 August 2010
Выпуск 037
Season 1 Episode 37
23 August 2010
Выпуск 038
Season 1 Episode 38
24 August 2010
Выпуск 039
Season 1 Episode 39
25 August 2010
Выпуск 040
Season 1 Episode 40
26 August 2010
Выпуск 041
Season 1 Episode 41
30 August 2010
Выпуск 042
Season 1 Episode 42
31 August 2010
Выпуск 043
Season 1 Episode 43
1 September 2010
Выпуск 044
Season 1 Episode 44
2 September 2010
Выпуск 045
Season 1 Episode 45
6 September 2010
Выпуск 046
Season 1 Episode 46
7 September 2010
Выпуск 047
Season 1 Episode 47
8 September 2010
Выпуск 048
Season 1 Episode 48
9 September 2010
Выпуск 049
Season 1 Episode 49
13 September 2010
Выпуск 050
Season 1 Episode 50
14 September 2010
Выпуск 051
Season 1 Episode 51
15 September 2010
Выпуск 052
Season 1 Episode 52
16 September 2010
Выпуск 053
Season 1 Episode 53
20 September 2010
Выпуск 054
Season 1 Episode 54
21 September 2010
Выпуск 055
Season 1 Episode 55
22 September 2010
TV series release schedule
