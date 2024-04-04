Меню
Загляни ему в голову 2024, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Загляни ему в голову
Киноафиша Сериалы Загляни ему в голову Сезоны Сезон 1

Zaglyani emu v golovu 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 апреля 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 16
Продолжительность сезона 13 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Загляни ему в голову»

В 1-м сезоне сериала «Загляни ему в голову» следственный комитет нанимает крайне необычного психолога-консультанта. Анатолий Лунин щелкает самые запутанные дела как орешки, безошибочно чувствуя скрытые мотивы подозреваемых и выводя их на чистую воду. Но мало кто знает, что этой способностью он обязан пережитой психической травме. Лунин долго работал клиническим психиатром и очень тесно общался с разного рода безумцами, в том числе очень опасными. Теперь он может проникать убийцам и маньякам в голову, ощущая себя на их месте. Но Анатолий понимает, что его «дар» – на самом деле опасная болезнь, о которой не должен узнать никто, особенно в полиции.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 6 голосов
6.3 IMDb
Список серий сериала Загляни ему в голову График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
4 апреля 2024
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
4 апреля 2024
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
4 апреля 2024
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
4 апреля 2024
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
4 апреля 2024
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
4 апреля 2024
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
4 апреля 2024
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
4 апреля 2024
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
4 апреля 2024
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
4 апреля 2024
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
4 апреля 2024
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
4 апреля 2024
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
4 апреля 2024
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
4 апреля 2024
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
4 апреля 2024
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
4 апреля 2024
График выхода всех сериалов
