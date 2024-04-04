В 1-м сезоне сериала «Загляни ему в голову» следственный комитет нанимает крайне необычного психолога-консультанта. Анатолий Лунин щелкает самые запутанные дела как орешки, безошибочно чувствуя скрытые мотивы подозреваемых и выводя их на чистую воду. Но мало кто знает, что этой способностью он обязан пережитой психической травме. Лунин долго работал клиническим психиатром и очень тесно общался с разного рода безумцами, в том числе очень опасными. Теперь он может проникать убийцам и маньякам в голову, ощущая себя на их месте. Но Анатолий понимает, что его «дар» – на самом деле опасная болезнь, о которой не должен узнать никто, особенно в полиции.