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Постер к 1-му сезону сериала Диагноз «Везучая»
Киноафиша Сериалы Диагноз «Везучая» Сезоны Сезон 1

Diagnoz «Vezuchaya» 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 августа 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Диагноз «Везучая»»

В 1-м сезоне сериала «Диагноз «Везучая» одинокая девушка Лика с социопатическим расстройством личности зарабатывает на жизнь весьма оригинальным способом – она приносит удачу бизнесменам и бандитам. О ее мистической способности дарить везение любому, кто имеет с ней дело, ходят легенды в криминальных кругах. Но очередная сделка заканчивается неудачей для самого «талисмана». Лика попадает в эпицентр бандитской разборки. Она знакомится с несправедливо осужденным бухгалтером Антоном. Вместе они должны обхитрить мафию, спасти свои жизни, доказать невиновность Антона и восстановить его отношения с дочкой.

Список серий 1-го сезона сериала «Диагноз «Везучая»» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
16 августа 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
23 августа 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
30 августа 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
6 сентября 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
13 сентября 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
20 сентября 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
27 сентября 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
4 октября 2023
График выхода всех сериалов
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