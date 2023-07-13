Аглая Тарасова работает «талисманом» в аферах в трейлере сериала «Диагноз «Везучая»

Премьера комедии об удачливой преступнице и ее неуклюжем попутчике в исполнении Кирилла Кяро состоится в августе.

Онлайн-кинотеатры more.tv и Wink поделились первым трейлером криминальной комедии «Диагноз «Везучая».

В центре сюжета — сумасбродная красотка Лика (Аглая Тарасова), прославившаяся на весь криминальный мир тем, что любое дело с ее участием заканчивается успехом. Не важно, берутся ли подельники девушки за рэкет или ограбление — одно только ее присутствие неизменно приносит им удачу. Однако необычный дар Лики оборачивается против нее самой, когда однажды авторитетный бандит решает сделать героиню своим личным талисманом. Она вынужденно пускается в опасную авантюру с неуклюжим бухгалтером Антоном (Кирилл Кяро), несправедливо обвиненным в хищении огромной суммы денег при строительстве детской больницы. Лика намеревается восстановить доброе имя своего компаньона, а также наладить его отношения с дочерью Стешей (Полина Гухман).

Помимо упомянутых актеров, в сериале играют Виктор Васильев, Екатерина Олькина, Петр Безменов и другие. Постановщиком выступает Кирилл Кузин, ранее работавший над шоу «Сергей против нечисти» и «Там, где цветет полынь». Сценарий написал Владимир Батрамеев, наиболее известный по спортивному сериалу «Регби» и криминальной драме «Без правил».

Премьера «Диагноза «Везучая» состоится на more.tv и Wink в августе. Точная дата пока неизвестна.