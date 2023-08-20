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Постер к 1-му сезону сериала Зимний король
Киноафиша Сериалы Зимний король Сезоны Сезон 1

The Winter King
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 августа 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Зимний король»

В 1-м сезоне сериала «Зимний король» пожилой монах Дерфель Кадарн рассказывает историю о том, как в юности он стал рыцарем и присягнул королю Артуру. События происходят в V веке на разрозненных землях бриттов. Поселения вокруг Камелота постоянно подвергаются набегам саксов. Эти враги не знают ни жалости, ни стыда, грабя, насилуя и убивая мирных жителей. Во главе королевства встает незаконнорожденный и совсем юный принц – Артур Пендрагон. Вытащив магический меч из камня, он доказывает всему миру свое предназначение – стать истинным правителем Британии и объединить народы в нерушимое государство.

График выхода новых серий Зимний король 1 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
20 августа 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
27 августа 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
10 сентября 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
17 сентября 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
24 сентября 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
8 октября 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
15 октября 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
22 октября 2023
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
29 октября 2023
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
5 ноября 2023
График выхода всех сериалов
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