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Киноафиша Новости Рыцарь Артур сражается за Британию в трейлере сериала «Зимний король»

Рыцарь Артур сражается за Британию в трейлере сериала «Зимний король»

12 июля 2023 17:03
Рыцарь Артур сражается за Британию в трейлере сериала «Зимний король»

В основу сюжета легла книжная трилогия от автора «Последнего королевства».

В сети появился полноценный трейлер многосерийной рыцарской экшен-драмы «Зимний король» (The Winter King), представляющей собой очередное переосмысление легенды о короле Артуре. В основу оригинального шоу MGM+ легла книжная трилогия Бернарда Корнуэлла, по творчеству которого ранее был снят сериал «Последнее королевство». Главные роли сыграли Йен де Кестекер («Скользкий путь») и Эдди Марсан («Джентельмены»).

В стартовом сезоне экранизирован первый роман из цикла Корнуэлла. Действие разворачивается в Британии эпохи Темных веков. В этот период страна оказывается под натиском саксонских воинов, а единственным человеком, способным спасти положение, становится Артур Пендрагон (Де Кестекер) — незаконнорожденный сын Верховного короля Утера (Марсан). Чтобы завоевать уважение народа и стать героем легенды, которую будут слагать веками, ему придется совершить множество отважных подвигов и произвести настоящую революцию.

Создателями проекта выступают опытный сценарист Кейт Брук («Бэнкрофт») и номинант на премию BAFTA Эд Витмор («Охотник»). В качестве главного режиссера заявлен Отто Батхерст, в послужном списке которого эпизоды сериалов «Острые козырьки», «Темные начала», Halo, а также блокбастер «Робин Гуд: Начало». В остальной актерский состав вошли Элли Джеймс, Натаниэль Мартелло-Уайт, Стюарт Кэмпбелл, Дэниэл Ингс, Валин Кэйн, Джордан Александра, Саймон Мерреллс, Стивен Элдер, Эндрю Гауэр, Анейрин Хьюз, Эмили Джонсон, Татьяна Нардоне, Кен Нвосу и Билли Постлтуэйт. В производство вовлечена студия Sony Pictures Television.

«Зимний король» стартует на MGM+ 20 августа.

Фото: MGM+
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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