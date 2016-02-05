Menu
The Doctor Blake Mysteries 2013 - 2017 season 4

The Doctor Blake Mysteries season 4 poster
Season premiere 5 February 2016
Production year 2016
Number of episodes 8
Runtime 7 hours 36 minutes
"The Doctor Blake Mysteries" season 4 description

В 4-м сезоне сериала «Доктор Блейк» доктор Люсьен Блейк возвращается домой и обнаруживает, что в Балларате его ожидает множество новых расследований. Два брата, являющиеся предпринимателями, объявляют о своей идее создать тематический парк, чтобы прославить прошлое золотой лихорадки Балларата. На следующее утро тело одного из бизнесменов обнаруживают в местной бане. Доктор Блейк спустя некоторое время понимает, что кто-то постарался, желая выдать его смерть за несчастный случай. Похищение людей, одержавших победу в лотерее, заставляет Блейка погрузиться в темный мир жадности и зависти.

"The Doctor Blake Mysteries" season 4 list of episodes. TV series release schedule
The Open Road
Season 4 Episode 1
5 February 2016
Golden Years
Season 4 Episode 2
12 February 2016
Lucky Numbers
Season 4 Episode 3
19 February 2016
Against the Odds
Season 4 Episode 4
26 February 2016
The Price of Love
Season 4 Episode 5
4 March 2016
A Difficult Lie
Season 4 Episode 6
11 March 2016
For Whom the Bell Tolls
Season 4 Episode 7
18 March 2016
The Visible World
Season 4 Episode 8
25 March 2016
