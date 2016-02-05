В 4-м сезоне сериала «Доктор Блейк» доктор Люсьен Блейк возвращается домой и обнаруживает, что в Балларате его ожидает множество новых расследований. Два брата, являющиеся предпринимателями, объявляют о своей идее создать тематический парк, чтобы прославить прошлое золотой лихорадки Балларата. На следующее утро тело одного из бизнесменов обнаруживают в местной бане. Доктор Блейк спустя некоторое время понимает, что кто-то постарался, желая выдать его смерть за несчастный случай. Похищение людей, одержавших победу в лотерее, заставляет Блейка погрузиться в темный мир жадности и зависти.