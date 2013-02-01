В 1-м сезоне сериала «Доктор Блейк» доктор Люсьен Блейк покинул Балларат в раннем возрасте. Но теперь он обнаруживает, что ему необходимо вернуться, чтобы унаследовать практику своего усопшего отца-медика. Он становится выездным медэкспертом в городском полицейском управлении. Когда на озере Вендури обнаруживают тело своенравной девочки из местной исправительной школы, доктор Люсьен Блейк сразу находит первых подозреваемых. Он приводит в шок своих коллег из полиции нестандартными методами расследования. Накануне Дня Анзака доктора Люсьена Блейка вызывают в морг, где он обследует тело дежурного.