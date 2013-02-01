Menu
The Doctor Blake Mysteries 2013 - 2017 season 1

Season premiere 1 February 2013
Production year 2013
Number of episodes 10
Runtime 9 hours 30 minutes
В 1-м сезоне сериала «Доктор Блейк» доктор Люсьен Блейк покинул Балларат в раннем возрасте. Но теперь он обнаруживает, что ему необходимо вернуться, чтобы унаследовать практику своего усопшего отца-медика. Он становится выездным медэкспертом в городском полицейском управлении. Когда на озере Вендури обнаруживают тело своенравной девочки из местной исправительной школы, доктор Люсьен Блейк сразу находит первых подозреваемых. Он приводит в шок своих коллег из полиции нестандартными методами расследования. Накануне Дня Анзака доктора Люсьена Блейка вызывают в морг, где он обследует тело дежурного. 

Still Waters
Season 1 Episode 1
1 February 2013
The Greater Good
Season 1 Episode 2
8 February 2013
Death of a Travelling Salesman
Season 1 Episode 3
15 February 2013
Brotherly Love
Season 1 Episode 4
22 February 2013
Hearts and Flowers
Season 1 Episode 5
1 March 2013
If the Shoe Fits
Season 1 Episode 6
8 March 2013
Bedlam
Season 1 Episode 7
15 March 2013
Game of Champions
Season 1 Episode 8
22 March 2013
All That Glitters
Season 1 Episode 9
29 March 2013
Someone's Son, Someone's Daughter
Season 1 Episode 10
5 April 2013
