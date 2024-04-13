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Темный дворецкий 2008, 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала Темный дворецкий
Киноафиша Сериалы Темный дворецкий Сезоны Сезон 4

Kuroshitsuji
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 13 апреля 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 11
Продолжительность сезона 4 часа 35 минут
О чем 4-й сезон сериала «Темный дворецкий»

В 4-м сезоне сериала «Темный дворецкий» юный граф Фантомхайв, известный теперь как «Цепной пес королевы», сумел возвыситься с помощью загадочного демонического компаньона Себастьяна. Страдания Сиэля отмщены, важные дела закончены, и час расплаты за услуги дворецкого становится все ближе. Однако так просто завершить условия договора уже не могут обе стороны. За все эти годы Сиэль и Себастьян стали настоящими друзьями, и даже бесчувственный демон вспомнил, где у людей находится сердце. Тем временем над викторианской Великобританией вновь нависает потусторонняя угроза, разобраться с которой может только этот необычный тандем.

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Список серий сериала Темный дворецкий График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
В школе His Butler, at School
Сезон 4 Серия 1
13 апреля 2024
Переодетый His Butler, in Disguise
Сезон 4 Серия 2
20 апреля 2024
Заговор His Butler, Plotting
Сезон 4 Серия 3
27 апреля 2024
В сговоре His Butler, Colluding
Сезон 4 Серия 4
4 мая 2024
Получение допуска His Butler, Gaining Admittance
Сезон 4 Серия 5
11 мая 2024
Интриган His Butler, Scheming
Сезон 4 Серия 6
18 мая 2024
Финальный матч His Butler, Final Match
Сезон 4 Серия 7
25 мая 2024
Запирание His Butler, Locking Up
Сезон 4 Серия 8
1 июня 2024
Посмеяться His Butler, Having a Laugh
Сезон 4 Серия 9
8 июня 2024
Утверждение His Butler, Assenting
Сезон 4 Серия 10
15 июня 2024
Его дворецкий, взлетающий His Butler, Taking Off
Сезон 4 Серия 11
22 июня 2024
График выхода всех сериалов
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