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Постер к 3-му сезону сериала Темный дворецкий
Киноафиша Сериалы Темный дворецкий Сезоны Сезон 3

Kuroshitsuji
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 11 июля 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 10
Продолжительность сезона 4 часа 10 минут
О чем 3-й сезон сериала «Темный дворецкий»

В 3-м сезоне сериала «Темный дворецкий» в город приезжает бродячий цирк «Ноев Ковчег», успевший прославиться уже по всей Европе. Однако вместе с весельем он приносит жителям Британии и серьезные проблемы. Исчезнувшие люди, загадочные знаки, нераскрытые убийства – все это становится привычной реальностью вокруг поместья Фантомхайв. Дурные вести доходят до самой королевы, которая обращается за помощью к своему поверенному – юному графу Сиэлю. Таланты его верного демона-дворецкого вновь пригождаются. Именно Себастьян должен внедриться в труппу «Ковчега» и поработать бок о бок с самим Богом смерти.

Список серий сериала Темный дворецкий График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Представление дворецкого His Butler, Presenting
Сезон 3 Серия 1
11 июля 2014
Выход на сцену дворецкого His Butler, Taking the Stage
Сезон 3 Серия 2
18 июля 2014
Работающий дворецкий His Butler, Employed
Сезон 3 Серия 3
25 июля 2014
Коллега дворецкого His Butler, Coworker
Сезон 3 Серия 4
1 августа 2014
Взлет дворецкого His Butler, Takes Flight
Сезон 3 Серия 5
8 августа 2014
Связь дворецкого His Butler, Liaison
Сезон 3 Серия 6
15 августа 2014
Бережный уход дворецкого His Butler, Careful Tending
Сезон 3 Серия 7
22 августа 2014
Насмешка дворецкого His Butler, Sneering
Сезон 3 Серия 8
29 августа 2014
Безмятежность дворецкого His Butler, Serene
Сезон 3 Серия 9
5 сентября 2014
Долг дворецкого His Butler, Fulfilling His Duty
Сезон 3 Серия 10
12 сентября 2014
График выхода всех сериалов
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