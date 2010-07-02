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Постер к 2-му сезону сериала Темный дворецкий
Киноафиша Сериалы Темный дворецкий Сезоны Сезон 2

Kuroshitsuji
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 2 июля 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 12
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Темный дворецкий»

Во 2-м сезоне сериала «Темный дворецкий» приключения Себастьяна и молодого графа Сиэля продолжатся. Дворецкий Клод со своим хозяином Алоисом собираются перехитрить виконта, священника и дядюшку, чтобы заполучить все состояние семьи. Однако законный наследник Фантомхайв и его верный компаньон не дремлют. Кроме того, Сиэль и Себастьян сопровождают юную леди Элизабет во время охоты на белого оленя. Вокруг этого зверя давно ходят причудливые и соблазнительные легенды: ему предсказано даровать вечное счастье своему убийце. Разумеется, на охоте граф и его демонический слуга попадают в очередную затруднительную ситуацию.

Список серий сериала Темный дворецкий График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Скребущийся дворецкий Clawed Butler
Сезон 2 Серия 1
2 июля 2010
Самостоятельный дворецкий Solo Butler
Сезон 2 Серия 2
9 июля 2010
Продажный дворецкий Wench Butler
Сезон 2 Серия 3
16 июля 2010
Террорист дворецкий Terrorist Butler
Сезон 2 Серия 4
23 июля 2010
Чудовищный дворецкий Beacon Butler
Сезон 2 Серия 5
30 июля 2010
Ночной росы дворецкий Night Dew Butler
Сезон 2 Серия 6
6 августа 2010
Убийца дворецкий Killer Butler
Сезон 2 Серия 7
13 августа 2010
Кающийся дворецкий Confessing Butler
Сезон 2 Серия 8
20 августа 2010
Опустошённый дворецкий Empty Butler
Сезон 2 Серия 9
27 августа 2010
Ноль дворецкий Zero Butler
Сезон 2 Серия 10
3 сентября 2010
Дворецкий перекрёстка Crossroads Butler
Сезон 2 Серия 11
10 сентября 2010
Тёмный дворецкий Black Butler
Сезон 2 Серия 12
17 сентября 2010
График выхода всех сериалов
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