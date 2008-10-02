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Постер к 1-му сезону сериала Темный дворецкий
Киноафиша Сериалы Темный дворецкий Сезоны Сезон 1

Kuroshitsuji
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 октября 2008
Год выпуска 2008
Количество серий 24
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Темный дворецкий»

В 1-м сезоне сериала «Темный дворецкий» события разворачиваются в альтернативной Британии девятнадцатого столетия, в шикарном поместье графа Сиэля Фантомхайва. В его владениях работает целая команда прислуг, однако двенадцатилетний сирота все равно чувствует себя крайне одиноким. Однажды к нему приходит на собеседование обладатель отточенных английских манер – загадочный Себастьян, претендующий на место дворецкого в особняке. Но он предлагает ему не только свои управленческие и кулинарные навыки, а нечто куда более любопытное. За душу Сиэля он готов избавить его от любых проблем и стать его верным компаньоном до конца его дней.

Список серий сериала Темный дворецкий График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Талантливый дворецкий His Butler, Talented
Сезон 1 Серия 1
2 октября 2008
Сильнейший дворецкий His Butler, Strongest
Сезон 1 Серия 2
9 октября 2008
Всемогущий дворецкий His Butler, Omnipotent
Сезон 1 Серия 3
16 октября 2008
Эксцентричный дворецкий His Butler, Whimsical
Сезон 1 Серия 4
23 октября 2008
Своенравный дворецкий His Butler, a Chance Meeting
Сезон 1 Серия 5
30 октября 2008
Дворецкий и погребальная церемония His Butler, At the Funeral
Сезон 1 Серия 6
6 ноября 2008
Путешествующий дворецкий His Butler, Travel
Сезон 1 Серия 7
13 ноября 2008
Воспитанный дворецкий His Butler, Training Animals
Сезон 1 Серия 8
20 ноября 2008
Призрачный дворецкий His Butler, a Phantasm
Сезон 1 Серия 9
27 ноября 2008
Дворецкий на льду His Butler, On Ice
Сезон 1 Серия 10
4 декабря 2008
Независимый дворецкий His Butler, Whatever
Сезон 1 Серия 11
11 декабря 2008
Одинокий дворецкий His Butler, Lonely
Сезон 1 Серия 12
18 декабря 2008
Несамостоятельный дворецкий His Butler, Dependent
Сезон 1 Серия 13
25 декабря 2008
Необычайно талантливый дворецкий His Butler, Unusually Talented
Сезон 1 Серия 14
15 января 2009
Дворецкий на состязании His Butler, Competes
Сезон 1 Серия 15
22 января 2009
Равнодушный дворецкий His Butler, Alone
Сезон 1 Серия 16
29 января 2009
Жертвующий дворецкий His Butler, Dedicates
Сезон 1 Серия 17
5 февраля 2009
Отчуждённый дворецкий His Butler, Transfers
Сезон 1 Серия 18
12 февраля 2009
Заключённый дворецкий His Butler, Jailed
Сезон 1 Серия 19
19 февраля 2009
Дворецкий, совершающий побег His Butler, Escapes
Сезон 1 Серия 20
26 февраля 2009
Наёмный дворецкий His Butler, Hires
Сезон 1 Серия 21
5 марта 2009
Отказывающий дворецкий His Butler, Cancels
Сезон 1 Серия 22
12 марта 2009
Восхищающийся дворецкий His Butler, Admires
Сезон 1 Серия 23
19 марта 2009
Молниеносный дворецкий His Butler, Swift
Сезон 1 Серия 24
26 марта 2009
График выхода всех сериалов
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