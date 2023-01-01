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Киноафиша Сериалы Темный дворецкий Сезоны

Темный дворецкий, список сезонов

Kuroshitsuji
Год выпуска 2008
Страна Япония
Эпизод длится 25 минут
Телеканал MBS
Список сезонов сериала «Темный дворецкий»
Темный дворецкий - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
24 эпизода 2 октября 2008 - 26 марта 2009
 
Темный дворецкий - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
12 эпизодов 2 июля 2010 - 17 сентября 2010
 
Темный дворецкий - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
10 эпизодов 11 июля 2014 - 12 сентября 2014
 
Темный дворецкий - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
TBA
 
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