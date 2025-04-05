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Темный дворецкий 2008 - 2025, 5 сезон
О сериале
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Сериалы
Темный дворецкий
Сезоны
Сезон 5
Kuroshitsuji
Оригинальное название
Season 5
Название
Сезон 5
Премьера сезона
5 апреля 2025
Год выпуска
2025
Количество серий
13
Продолжительность сезона
5 часов 25 минут
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
3
голоса
7.6
IMDb
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Список серий сериала Темный дворецкий
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Выполняя полевые работы
His Butler, Doing Fieldwork
Сезон 5
Серия 1
5 апреля 2025
Сигнал тревоги
His Butler, Sounding the Alarm
Сезон 5
Серия 2
12 апреля 2025
В долг
His Butler, On Loan
Сезон 5
Серия 3
19 апреля 2025
Обслуживание
His Butler, Serving
Сезон 5
Серия 4
26 апреля 2025
Спуск
His Butler, Descending
Сезон 5
Серия 5
3 мая 2025
Отчаяние
His Butler, Despairing
Сезон 5
Серия 6
10 мая 2025
Поощрение
His Butler, Encouraging
Сезон 5
Серия 7
17 мая 2025
Ярость
His Butler, Furious
Сезон 5
Серия 8
24 мая 2025
Пересечение путей
His Butler, Crossing Paths
Сезон 5
Серия 9
31 мая 2025
Уборка
His Butler, Mopping Up
Сезон 5
Серия 10
7 июня 2025
Многое неизвестно
His Butler, Much Unknown
Сезон 5
Серия 11
14 июня 2025
Вызов
His Butler, Calling
Сезон 5
Серия 12
21 июня 2025
Погруженный
His Butler, Submerged
Сезон 5
Серия 13
28 июня 2025
График выхода всех сериалов
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