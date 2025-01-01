Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Темный дворецкий
Цитаты
Цитаты из сериала Темный дворецкий
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Цитаты
[повторяемая фраза]
Sebastian
Я просто чертовски хороший дворецкий.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Дж. Майкл Татум
J. Michael Tatum
Когда дед Слава снова выйдет на охоту? Кто родит и какие новые герои появятся? Все о дате выхода и событиях 3 сезона «Вампиров средней полосы»
Не только Marvel и DC: 4 неочевидных проекта, которые тоже сняты по комиксам — об этом знают единицы
20 лет томного ожидания: зрители требуют продолжение «Клона» с Жади и Лукасом, но услышит ли их Globo?
32 млн зрителей за год: сейчас этот фильм из СССР оценивают на 8.5 — а 60 лет назад его хотели уничтожить, все из-за сцены с воронами
Когда выйдет 2-й сезон «Ронина»: до премьеры детектива со звездой «Невского» рукой подать — заодно рассказали, где посмотреть
Новый детектив с Кирой Найтли получил первые оценки — автор оригинального романа хвалит только эти две детали
38% голосов: россияне назвали эту комедию СССР с рейтингом 8.3 «самой народной» — обогнала хиты Гайдая и Рязанова
Драконы кончились, магия — нет: 7 фэнтези-хитов не уступают в эпичности «Игре престолов» — начните с №1 и 5, их рейтинги зашкаливают
Имя этого волшебника звучит в каждой части «Гарри Поттера» — и неспроста: уложил бы Волан-де-Морта и Дамблдора одним пальцем
Рублевки нет, зато есть Балашиха: «Олдскул» снимали в настоящей школе
Думали, Джон Уик умер? Так просто не отпустят: правда, теперь это уже не боевик и не триллер — создатели пошли совсем в другую сторону
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667