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Постер к 1-му сезону сериала Напарницы
Киноафиша Сериалы Напарницы Сезоны Сезон 1

Naparnicy 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 марта 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 20
Продолжительность сезона 15 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Напарницы»

В 1-м сезоне сериала «Напарницы» молодая и привлекательная женщина Лариса Войтович выбирает непростой для девушки карьерный путь – она становится оперативником полиции. Все идет хорошо: работа радует, подруга и коллега Юля Соколова поддерживает во всем, а любимый мужчина Егор делает предложение руки и сердца. Но накануне свадьбы Лариса узнает, что Егор изменяет ей с Юлей. Пара распадается, и место невесты занимает уже бывшая подруга. Однако через годы кто-то жестоко убивает Егора. Несмотря на прошлые противоречия, Юля приходит в кабинет к Ларисе и умоляет ее забыть все обиды и вместе расследовать это дело.

Список серий 1-го сезона сериала «Напарницы» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 01
Сезон 1 Серия 1
14 марта 2016
Серия 02
Сезон 1 Серия 2
14 марта 2016
Серия 03
Сезон 1 Серия 3
15 марта 2016
Серия 04
Сезон 1 Серия 4
15 марта 2016
Серия 05
Сезон 1 Серия 5
16 марта 2016
Серия 06
Сезон 1 Серия 6
16 марта 2016
Серия 07
Сезон 1 Серия 7
17 марта 2016
Серия 08
Сезон 1 Серия 8
17 марта 2016
Серия 09
Сезон 1 Серия 9
21 марта 2016
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
21 марта 2016
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
22 марта 2016
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
22 марта 2016
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
23 марта 2016
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
23 марта 2016
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
24 марта 2016
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
24 марта 2016
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
28 марта 2016
Серия 18
Сезон 1 Серия 18
28 марта 2016
Серия 19
Сезон 1 Серия 19
29 марта 2016
Серия 20
Сезон 1 Серия 20
29 марта 2016
График выхода всех сериалов
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