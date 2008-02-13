Меню
В 7-м сезоне сериала «Криминальная Австралия» продолжаются истории об австралийских преступниках, которые держат в страхе весь Сидней. Каждый сюжет основан на реальных событиях. Напомним, в предыдущем сезоне криминальный авторитет Сквиззи совершил похищение своей девушки, которая состояла в программе защиты свидетелей. Скрываясь от правосудия, Сквиззи и Ида решили сняться в высокобюджетном немом кино. Лорна родила вторую дочь Сквиззи, но ему больше хотелось вернуться к своим старым привычкам. Он планирует собрать прежнюю банду, вызволить Ангуса из тюрьмы и найти новую работу.

