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Постер к 6-му сезону сериала Криминальная Австралия
Киноафиша Сериалы Криминальная Австралия Сезоны Сезон 6

Underbelly 16+
Оригинальное название Season 6
Название Серия 6
Премьера сезона 28 июля 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 44 минуты
О чем 6-й сезон сериала «Криминальная Австралия»

В 6-м сезоне сериала «Криминальная Австралия» Сквиззи делает себе имя на успешном ограблении ювелирного магазина, однако удача изменяет ему. Чтобы снять обвинение в убийстве, Сквиззи и его приспешникам предстоит убедить нескольких свидетелей. Затем Сквиззи начинает битву за территорию и оказывается бесспорным королем криминального мира Мельбурна. Долли чувствует себя убитой горем, когда Скиззи решает оставить ее ради официантки. Сети казино Сквиззи угрожает опасность, когда из ссылки возвращается его конкурент Генри Стоукс. После гибели дочери Сквиззи утрачивает контроль.

Список серий 6-го сезона сериала «Криминальная Австралия» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сквизи выходит Squizzy Steps Out
Сезон 6 Серия 1
28 июля 2013
Сквизи ставит один над Squizzy Puts One Over
Сезон 6 Серия 2
28 июля 2013
Сквиззи берет на себя ответственность Squizzy Takes Charge
Сезон 6 Серия 3
4 августа 2013
Сквизи разбивает сердца Squizzy Breaks Some Hearts
Сезон 6 Серия 4
11 августа 2013
Сквизи Искушает Судьбу Squizzy Tempts Fate
Сезон 6 Серия 5
18 августа 2013
Сквизи делает первую полосу Squizzy Makes the Front Page
Сезон 6 Серия 6
25 августа 2013
Сквизи теряет сюжет Squizzy Loses the Plot
Сезон 6 Серия 7
1 сентября 2013
Сквизи готовит гуся Squizzy Cooks a Goose
Сезон 6 Серия 8
1 сентября 2013
График выхода всех сериалов
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