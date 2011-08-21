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Постер к 4-му сезону сериала Криминальная Австралия
Киноафиша Сериалы Криминальная Австралия Сезоны Сезон 4

Underbelly 16+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 21 августа 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 13
Продолжительность сезона 9 часов 19 минут
О чем 4-й сезон сериала «Криминальная Австралия»

В 4-м сезоне сериала «Криминальная Австралия» представлена реальная история прелестных королев криминального мира Тилли Дивайн и Кейт Ли и их схватки за контроль над криминальным миром Сиднея в 1920-х годах. Тилли Дивайн и ее супруг «Большой Джим» владеют самой большой в стране сетью борделей. Кейт Ли владеет несколькими барами по всему городу. Конкуренция между этими двумя криминальными империями сулит городу темные времена. Тилли в шоке от того, что на жизнь Нормана Брюна покусились. Кейт разжигает полномасштабную войну. Ей удалось завербовать девушек, которые работают у Тилли в эскорте, и заставить продавать наркотики.

Список серий 4-го сезона сериала «Криминальная Австралия» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Худшая женщина в Сиднее The Worst Woman in Sydney
Сезон 4 Серия 1
21 августа 2011
Кнуты и скорпионы Whips and Scorpions
Сезон 4 Серия 2
21 августа 2011
Кот среди голубей Cat Amongst the Pigeons
Сезон 4 Серия 3
28 августа 2011
Нанесенный ущерб The Damage Done
Сезон 4 Серия 4
4 сентября 2011
Возмущение Дарлингхерста The Darlinghurst Outrage
Сезон 4 Серия 5
11 сентября 2011
Аллея крови Blood Alley
Сезон 4 Серия 6
18 сентября 2011
Рубец и мозги Tripe and Brains
Сезон 4 Серия 7
25 сентября 2011
Большой Шиву A Big Shivoo
Сезон 4 Серия 8
2 октября 2011
Авария The Crash
Сезон 4 Серия 9
9 октября 2011
Сентиментальный парень The Sentimental Bloke
Сезон 4 Серия 10
16 октября 2011
Новый взгляд на Иерусалим Jerusalem Revisited
Сезон 4 Серия 11
23 октября 2011
Большие движения Big Moves
Сезон 4 Серия 12
30 октября 2011
Армагеддон Armageddon
Сезон 4 Серия 13
6 ноября 2011
График выхода всех сериалов
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