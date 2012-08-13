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Постер к 5-му сезону сериала Криминальная Австралия
Киноафиша Сериалы Криминальная Австралия Сезоны Сезон 5

Underbelly 16+
Оригинальное название Season 5
Название Cезон 5
Премьера сезона 13 августа 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 44 минуты
О чем 5-й сезон сериала «Криминальная Австралия»

В 5-м сезоне сериала «Криминальная Австралия» заключенного похищают и убивают во время освобождения. Полицейские в течение десяти лет ищут людей, ответственных за это. Расследование приводит их к авторитету преступного мира. Он неуловим. Сотрудники ударной группы Туно используют опасного информатора во время охоты на убийц Терри Фальконера. Следователи находят Энтони Периша после того, как Фрэнк вызвался работать под прикрытием. Периш встречается с лидером байкерской группы, и один из подельников Периша получает мастер-класс. Гэри разрабатывает стратегию, чтобы найти убийцу Фальконера. 

Список серий 5-го сезона сериала «Криминальная Австралия» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Да будет воля Твоя Thy Will Be Done
Сезон 5 Серия 1
13 августа 2012
Разрезать змею и Сумасшедший Cut Snake and Crazy
Сезон 5 Серия 2
20 августа 2012
Заряженная собака The Loaded Dog
Сезон 5 Серия 3
27 августа 2012
Год Петуха Year of the Rooster
Сезон 5 Серия 4
3 сентября 2012
Поиск неисправностей Troubleshooting
Сезон 5 Серия 5
10 сентября 2012
Дорога в никуда Road to Nowhere
Сезон 5 Серия 6
17 сентября 2012
Бах, Бах, Убей, Убей Bang, Bang, Kill, Kill
Сезон 5 Серия 7
17 сентября 2012
Ударная группа Туно Strike Force Tuno
Сезон 5 Серия 8
1 октября 2012
График выхода всех сериалов
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