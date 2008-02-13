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Постер к 1-му сезону сериала Криминальная Австралия
Киноафиша Сериалы Криминальная Австралия Сезоны Сезон 1

Underbelly 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 февраля 2008
Год выпуска 2008
Количество серий 13
Продолжительность сезона 9 часов 19 минут
О чем 1-й сезон сериала «Криминальная Австралия»

В 1-м сезоне сериала «Криминальная Австралия» войны гангстеров в Мельбурне начинаются в ночь, когда гангстер Альфонс Гангитано, «Черный принц с Лигон-стрит» и один из легендарной группировки Carlton Crew, жестоко расправляются с мелким преступником по имени Грег Уоркман на вечеринке в Сент-Килде. Альфонсу Гангитано могло сойти с рук убийство, но полицейский Стив Оуэн полон решимости положить конец беспорядкам и призвать к ответственности за случившееся в ночном клубе, в результате которого пострадало много невинных людей. Бурная личная жизнь официантки Трейси Сеймур оставляет ее в синяках и в замешательстве.

Список серий 1-го сезона сериала «Криминальная Австралия» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Черный принц The Black Prince
Сезон 1 Серия 1
13 февраля 2008
Ученик Чародея The Sorcerer's Apprentice
Сезон 1 Серия 2
13 февраля 2008
Я все еще молюсь I Still Pray
Сезон 1 Серия 3
20 февраля 2008
Самоуверенность Cocksure
Сезон 1 Серия 4
27 февраля 2008
Хороший, плохой, злой The Good, the Bad, the Ugly
Сезон 1 Серия 5
5 марта 2008
Люблю тебя вечно Luv U 4 Eva
Сезон 1 Серия 6
12 марта 2008
Мудрые обезьяны Wise Monkeys
Сезон 1 Серия 7
19 марта 2008
Получение корочки Earning a Crust
Сезон 1 Серия 8
2 апреля 2008
Страдать детей Suffer the Children
Сезон 1 Серия 9
9 апреля 2008
Поцарапанный Scratched
Сезон 1 Серия 10
16 апреля 2008
Варвары у ворот Barbarians at the Gate
Сезон 1 Серия 11
23 апреля 2008
Лучшие продуманные планы Best Laid Plans
Сезон 1 Серия 12
30 апреля 2008
Команда Пурана Team Purana
Сезон 1 Серия 13
7 мая 2008
График выхода всех сериалов
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