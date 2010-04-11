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Постер к 3-му сезону сериала Криминальная Австралия
Киноафиша Сериалы Криминальная Австралия Сезоны Сезон 3

Underbelly 16+
Оригинальное название Season 3
Название Cезон 3
Премьера сезона 11 апреля 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 13
Продолжительность сезона 9 часов 19 минут
О чем 3-й сезон сериала «Криминальная Австралия»

В 3-м сезоне сериала «Криминальная Австралия» перспективный парень Джон Ибрагим отправляется в Кингс-Кросс и приходит на помощь «Хаммеру». Затем он сам получает удар ножом в драке. При помощи Билла Байеха и его команды сержант Джим Иган и Тревор Хакен продумывают коварный план. Они собираются выманить деньги у правоохранительных органов. Тревор Хакен заключает договор с Биллом Байехом, еще больше погружаясь в коррупцию. Бенни Кассаб начинает продавать запрещенные вещества. Луи Байе хочет отомстить ребятам Бенни Кассаба, Шаке и Норму Корбеджу, за то, что они обстреляли его жилище.

Список серий 3-го сезона сериала «Криминальная Австралия» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
В мистику Into the Mystic
Сезон 3 Серия 1
11 апреля 2010
Горнило The Crucible
Сезон 3 Серия 2
11 апреля 2010
Царство грядет Kingdom Come
Сезон 3 Серия 3
18 апреля 2010
Падший парень Fall Guy
Сезон 3 Серия 4
25 апреля 2010
Сохранение лица Saving Face
Сезон 3 Серия 5
9 мая 2010
Женщины в униформе Women in Uniform
Сезон 3 Серия 6
9 мая 2010
Полная сила бури Full Force Gale
Сезон 3 Серия 7
16 мая 2010
Перекресток Crossroads
Сезон 3 Серия 8
23 мая 2010
Собака ест собаку Dog Eat Dog
Сезон 3 Серия 9
30 мая 2010
Больно при исполнении служебных обязанностей Hurt on Duty
Сезон 3 Серия 10
6 июня 2010
Красавица и чудовище Beauty and the Beast
Сезон 3 Серия 11
13 июня 2010
Хороший лейтенант The Good Lieutenant
Сезон 3 Серия 12
20 июня 2010
Альфа и Омега Alpha and Omega
Сезон 3 Серия 13
27 июня 2010
График выхода всех сериалов
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