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Криминальная Австралия
Сезоны
Криминальная Австралия, список сезонов
Underbelly
16+
Год выпуска
2008
Страна
Австралия
Эпизод длится
43 минуты
Телеканал
Nine Network
Список сезонов сериала «Криминальная Австралия»
Сезон 1 / Season 1
13 эпизодов
13 февраля 2008 - 7 мая 2008
Сезон 2 / Season 2
13 эпизодов
9 февраля 2009 - 4 мая 2009
Cезон 3 / Season 3
13 эпизодов
11 апреля 2010 - 27 июня 2010
Сезон 4 / Season 4
13 эпизодов
21 августа 2011 - 6 ноября 2011
Cезон 5 / Season 5
8 эпизодов
13 августа 2012 - 1 октября 2012
Серия 6 / Season 6
8 эпизодов
28 июля 2013 - 1 сентября 2013
Сезон 7 / Season 7
TBA
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