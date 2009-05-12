Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

El Internado 2007 - 2010 season 5

El Internado season 5 poster
Kinoafisha TV Shows El Internado Seasons Season 5

El Internado 16+
Original title Season 5
Title Сезон 5
Season premiere 12 May 2009
Production year 2009
Number of episodes 9
Runtime 11 hours 15 minutes
"El Internado" season 5 description

В 5-м сезоне сериала «Черная лагуна» Ребека производит на Мартина плохое первое впечатление. Роке, Каролину и Вики заманивают в лес. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают отца Эльзы. Пистолет Амелии и рогатка Хавьера заставляют Паолу устроить кампанию против насилия, конфисковав и утилизировав все оружие в школе. Нуаре продолжает искать бумаги, пропавшие из его сейфа. У Лукаса появляется еще одна мечта. Обнаруживается труп дона Хоакина. Становятся известны более подробные сведения о прошлом Ребеки. Паола и Эвелин пытаются вернуть Хасинту. Маркос и Каролина попадают в неприятности.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
8.1 IMDb
Write review
"El Internado" season 5 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
El cuaderno del doctor Wulf
Season 5 Episode 1
12 May 2009
Amnesia
Season 5 Episode 2
19 May 2009
El hombre del saco
Season 5 Episode 3
26 May 2009
La novia cadaver
Season 5 Episode 4
2 June 2009
La promesa
Season 5 Episode 5
9 June 2009
El vampiro
Season 5 Episode 6
16 June 2009
El rey de la baraja
Season 5 Episode 7
23 June 2009
Paula en el país de las maravillas
Season 5 Episode 8
30 June 2009
El último día
Season 5 Episode 9
7 July 2009
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more