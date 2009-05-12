В 5-м сезоне сериала «Черная лагуна» Ребека производит на Мартина плохое первое впечатление. Роке, Каролину и Вики заманивают в лес. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают отца Эльзы. Пистолет Амелии и рогатка Хавьера заставляют Паолу устроить кампанию против насилия, конфисковав и утилизировав все оружие в школе. Нуаре продолжает искать бумаги, пропавшие из его сейфа. У Лукаса появляется еще одна мечта. Обнаруживается труп дона Хоакина. Становятся известны более подробные сведения о прошлом Ребеки. Паола и Эвелин пытаются вернуть Хасинту. Маркос и Каролина попадают в неприятности.