Во 2-м сезоне сериала «Черная лагуна» один ученик погиб, еще один пропал без вести. Детей подставили, когда в ходе обыска директор среди их вещей обнаружил наркотические вещества. Школьный совет предлагает работу Гектора Эльзе, но только в том случае, если она в должности директора исключит учеников, у которых были найдены запрещенные вещества. Хасинта возвращается, но всеобщая радость по этому поводу длится недолго в связи с приходом к власти Эльзы. Маркос обнаруживает пугающую связь между мертвыми сиротами и его младшей сестрой Паолой. Оплошность Эльзы, связанная с семейной ситуацией Джулии, может стоить ей карьеры.