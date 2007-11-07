Menu
Season premiere 7 November 2007
Production year 2007
Number of episodes 8
Runtime 10 hours 0 minute
Во 2-м сезоне сериала «Черная лагуна» один ученик погиб, еще один пропал без вести. Детей подставили, когда в ходе обыска директор среди их вещей обнаружил наркотические вещества. Школьный совет предлагает работу Гектора Эльзе, но только в том случае, если она в должности директора исключит учеников, у которых были найдены запрещенные вещества. Хасинта возвращается, но всеобщая радость по этому поводу длится недолго в связи с приходом к власти Эльзы. Маркос обнаруживает пугающую связь между мертвыми сиротами и его младшей сестрой Паолой. Оплошность Эльзы, связанная с семейной ситуацией Джулии, может стоить ей карьеры. 

8.1 IMDb
¿Con qué sueñan los peces?
Season 2 Episode 1
7 November 2007
Persiguiendo luciérnagas
Season 2 Episode 2
14 November 2007
El anillo
Season 2 Episode 3
21 November 2007
La caja de música
Season 2 Episode 4
28 November 2007
En orden alfabético
Season 2 Episode 5
5 December 2007
Ver para creer
Season 2 Episode 6
12 December 2007
Mi amigo el monstruo
Season 2 Episode 7
19 December 2007
El polo norte
Season 2 Episode 8
2 January 2008
